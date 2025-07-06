U Australiji muškarac podmetnuo požar u sinagogi dok su unutra bili vjernici, oglasio se Izrael

Muškarca koji se sumnjiči da je podmetnuo požara u sinagogi u Melburnu, sinoć je uhapsila policija u Australiji.

Vjernici su bili u sinagogi dok se to dešavalo. Izrael osuđuje „gnusni napad na Jevreje“ i poziva na osiguranje pravde.

Ovaj 34-godišnjak se sumnjiči za podmetanje požara na ulaznim vratima prometne vjerske zgrade u Melburnu u petak navečer, na Šabat, tradicionalni jevrejski dan odmora. U sinagogi, jednoj od najstarijih u Melournu, je bilo 20 ljudi koji su večerali, ali niko nije povrijeđen. Uspjeli su pobjeći, a vatrogasci su ugasili požar.

Istražuje se mogući terorizam

- Detektivi će nastaviti ispitivati namjere i ideologiju optužene osobe kako bi utvrdili je li ovaj incident doista bio teroristički incident - navodi se u policijskom saopćenju.

Muškarac je, između ostalog, optužen za ugrožavanje života.

Australija je doživjela nekoliko antisemitskih incidenata od početka rata između Izraela i Gaze u oktobru 2023. godine. Vlasti istražuju je li požar u sinagogi povezan s neredima u petak navečer u izraelskom restoranu u Melburnu, u kojem je jedna osoba uhapšena zbog ometanja policije.

Restoran je znatno oštećen, prema Izvršnom vijeću australijskog jevrejstva, krovnoj skupini australijskih Jevreja.

Predsjednik Izraela Isak Hercog (Isaac Herzog) je na X-u "otvoreno osudio gnusni napad požarom usmjeren na Jevreje u historijskoj i najstarijoj sinagogi u Melburnu u subotu, te na izraelski restoran gdje su ljudi došli zajedno uživati u obroku".

"Nije prvi takav napad"

- Ovo nije prvi takav napad u Australiji posljednjih mjeseci. Ali mora biti posljednji - rekao je Hercog.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) opisao je incidente kao "teške zločine iz mržnje".

- Država Izrael nastavit će stajati uz australijsku židovsku zajednicu - naveo je Netanjahu na X-u.

Pozvao je Australiju da osigura pravdu osudivši "nasilni napad" koji su počinili "propalestinski izgrednici".