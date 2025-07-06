Pas Bruno koji je spasio devet života brutalno ubijen, oglasila se i Meloni

Pas Bruno (7) iz Italije, koji je u ovoj zemlji dobio brojne nagrade zbog pronalaska nestalih osoba, ubijen je u svojoj kućici u centru za obuku pasa.

Kako pišu italijanski mediji, pas Bruno pripadao je rasi hrta, te je bio porijeklom iz Belgije. Obučavan je u Švicarskoj za spašavanje ljudi, a bio je sposoban pratiti ljudske tragove čak i danima kasnije.

Međutim, Bruno je u petak pronađen u svom boksu u lokvi krvi u centru za obuku pasa u Talsanu. Njega je pronašao instruktor Arčanđelo Karesa (Arcangelo Caressa). Prema potvrdi policije, Bruno je ubijen tako što su mu, za sada nepoznate osobe, bacile nekoliko kobasica napunjenih ekserima preko ograde.

- I ja sam ovim činom umro. Pronašao sam Brunino beživotno tijelo. Nažalost, Bruno je ubijen. Bacili su mu kobasice s ekserima. Neću objavljivati fotografije ovog zločina jer biste bili šokirani. Ubili ste ga tako što ste ga natjerali da pati satima. Cijeli život si se borio da pomogneš ljudskom biću, a isto to ljudsko biće ti je to učinilo. Kada nekom od tvojih rođaka bude trebao Bruno, on neće biti tu. Platit će za ovo, kunem ti se - naveo je Karesa.

Od psa Brune oprostila se i premijerka Italije Đorđa Meloni (Giorgia) koja je podijelila i zajedničku fotografiju s njim.