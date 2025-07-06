Papa Lav nastavlja Franjinim putem: Na snazi ostaje odluka o blagoslovu istospolnih zajednica

Direktor Ureda za doktrinu vjere u Vatikanu kardinal Victor Manuel Fernandez potvrdio je da će papa Lav na snazi ostaviti dokument Fiducia Supplicans, donesen 2023. godine tokom pontifikata pape Franje.

Ovim dokumentom je omogućeno katoličkim svećenicima da "blagoslove iregularne zajednice", odnosno da blagoslove zajednice između osoba istog spola i između osoba koje su već bile u braku.

Fernandez je rekao da ovaj dokument "apsolutno neće nestati", te da će ostati na snazi bez obzira na promjenu na mjestu lidera Katoličke crkve.

Papa Lav, koji je stigao na čelo Vatikana nakon smrti pape Franje početkom maja ove godine, se ranije nije oglašavao niti izražavao svoj stav po pitanju istospolnih zajednica.

Dokument Fiducia Supplicans, donesen prije dvije godine, navodi da svećenici imaju pravo da blagoslove istospolne i druge "iregularne" zajednice.

Ipak, vrijedi istaći da se u dokumentu navodi da ti blagoslovi moraju biti "spontani", te da se i dalje istospolni brakovi ne mogu sklapati u crkvi.

Također, ovaj dokument navodi da se "spontani blagoslov odnosi samo na situaciju, ne na samu zajednicu", te da za ovaj blagoslov "nije potreba specijalna ceremonija."