Japanski lanac otoka pogodilo 900 zemljotresa u dvije sedmice, mještani strahuju

Više od čak 900 zemljotresa pogodilo je udaljeni lanac ostrva na jugu Japana tokom posljednje dvije sedmice, ostavljajući stanovnike bez sna i u strahu od onoga što bi moglo uslijediti, piše Guardian.

To pokazuju podaci japanske meteorološke agencije. Uprkos tome što veća šteta nije prijavljena, Japanska meteorološka agencija priznala je da ne zna kada će se potresi zaustaviti.

- Seizmička aktivnost je veoma intenzivna u morima oko lanca ostrva Tokara od 21. juna - rekao je Ajataka Ebita, direktor odjela za posmatranje zemljotresa i cunamija u agenciji, na vanrednoj konferenciji za novinare u srijedu nakon što je zemljotres jačine 5,5 stepeni registrovan oko 15:30 u tom ostrvskom lancu, koji se nalazi južno od glavnog japanskog ostrva Kjušua.