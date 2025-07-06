Japanski lanac otoka pogodilo 900 zemljotresa u dvije sedmice, mještani strahuju

Više od čak 900 zemljotresa pogodilo je udaljeni lanac ostrva na jugu Japana tokom posljednje dvije sedmice, ostavljajući stanovnike bez sna i u strahu od onoga što bi moglo uslijediti, piše Guardian.
To pokazuju podaci japanske meteorološke agencije. Uprkos tome što veća šteta nije prijavljena, Japanska meteorološka agencija priznala je da ne zna kada će se potresi zaustaviti.
- Seizmička aktivnost je veoma intenzivna u morima oko lanca ostrva Tokara od 21. juna - rekao je Ajataka Ebita, direktor odjela za posmatranje zemljotresa i cunamija u agenciji, na vanrednoj konferenciji za novinare u srijedu nakon što je zemljotres jačine 5,5 stepeni registrovan oko 15:30 u tom ostrvskom lancu, koji se nalazi južno od glavnog japanskog ostrva Kjušua.
List Mainichi Shimbun objavio je da je rekordnih 740 zemljotresa zabilježeno duž ostrvskog lanca u periodu od 10 dana do utorka. Svi potresi su registrovani kao stepen 1 ili viši na japanskoj seizmičkoj skali intenziteta koja ima 7 stepeni, a koristi se za opisivanje jačine podrhtavanja tla, pri čemu je 7 najjači.
Donja 5-ica smatra se dovoljno jakom da izazove paniku i natjera ljude da se drže za nešto stabilno.
Zvanični podaci pokazuju da je broj dnevnih potresa dostigao vrhunac od 183 23. juna, zatim je opao na 15 26. juna i 16 27. juna. Međutim, broj se ponovo povećao na 34 28. juna i 98 29. juna. Dana 30. juna zabilježena su 62 zemljotresa.
Sličan period intenzivne seizmičke aktivnosti u oblasti Tokara zabilježen je i u septembru 2023. godine, kada su registrovana 346 zemljotresa, prema podacima meteorološke agencije.
Sedam od 12 udaljenih ostrva Tokara je naseljeno, sa ukupno oko 700 stanovnika.