Rusi napali Ukrajinu: Gradovi zasuti dronovima, među povrijeđenima i beba

Ruski vojnici sinoć su izvršili masovni vazdušni napad dronovima na nekoliko gradova u Ukrajini, a u Kijevu su ranjene tri osobe.

Oštećene su brojne zgrade i automobili, a prijavljeno je i nekoliko požara.

- Nažalost, tri osobe su povrijeđene uslijed napada neprijateljskih bespilotnih letjelica u Višgorodskom okrugu. Pogođeno je naselje u Kijevskoj oblasti. Muškarac star 35 godina zadobio je rane od šrapnela u leđa, ruke i noge. Žena stara 79 godina i muškarac star 75 godina pretrpjeli su akutnu stresnu reakciju. Povrijeđenima je na licu mjesta pružena sva neophodna medicinska pomoć - objavio Ukrinform pozivajući se na Telegram objavu šefa kijevskog regiona Mikole Kalašnjika.

On je potvrdio da su oštećene dvije višespratnice, četiri garaže i jedan automobil su uništeni u požaru, a još tri automobila su oštećena.