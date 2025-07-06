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TOKOM NOĆI

Rusi napali Ukrajinu: Gradovi zasuti dronovima, među povrijeđenima i beba

Broj žrtava masovnog napada bespilotnih letjelica u Harkovu povećan je na dvije osobe, navodi se u objavi Sinegubova

Novi napad na Ukrajinu. Platforma X

A. O.

6.7.2025

Ruski vojnici sinoć su izvršili masovni vazdušni napad dronovima na nekoliko gradova u Ukrajini, a u Kijevu su ranjene tri osobe.

Oštećene su brojne zgrade i automobili, a prijavljeno je i nekoliko požara.

- Nažalost, tri osobe su povrijeđene uslijed napada neprijateljskih bespilotnih letjelica u Višgorodskom okrugu. Pogođeno je naselje u Kijevskoj oblasti. Muškarac star 35 godina zadobio je rane od šrapnela u leđa, ruke i noge. Žena stara 79 godina i muškarac star 75 godina pretrpjeli su akutnu stresnu reakciju. Povrijeđenima je na licu mjesta pružena sva neophodna medicinska pomoć - objavio Ukrinform pozivajući se na Telegram objavu šefa kijevskog regiona Mikole Kalašnjika.

On je potvrdio da su oštećene dvije višespratnice, četiri garaže i jedan automobil su uništeni u požaru, a još tri automobila su oštećena.

U noćašnjem ruskom vazdušnom napadu dronovima na Harkov povrijeđene su jedna žena i tromjesečna beba objavio je na Telegramu šef Harkovske oblasti Oleg Sinegubov.

- Broj žrtava masovnog napada bespilotnih letjelica u Harkovu povećan je na dvije osobe. Kao rezultat granatiranja Ševčenkivskog okruga, djevojčica stara 2,8 mjeseca pretrpjela je akutnu stresnu reakciju - navodi se u objavi Sinegubova, prenosi Ukrinform.

Ukrajinski mediji su prenijeli ranije da su ruske snage izvršile tokom protekle noći i masovni vazdušni napad dronovima na Kijevsku oblast u kojem su ranjene tri osobe, oštećene brojne zgrade i automobili, a prijavljeno je i nekoliko požara.

# NAPAD
# UKRAJINA
# KIJEV
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