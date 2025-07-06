Izraelski zračni napadi usmrtili 41 Palestinca širom pojasa Gaze

Najmanje 41 Palestinac, uključujući djecu i žene, ubijen je u nedjelju u nizu izraelskih zračnih napada širom Pojasa Gaze, prema medicinskim izvorima i lokalnim izvještajima.

U Gazi je 25 osoba ubijeno kada su izraelski ratni avioni bombardovali dvije kuće u četvrtima Šeik Radvan (Sheikh Radwan) i Al-Nasr, u kojima su boravile raseljene porodice, saopćio je medicinski izvor.

Zarobljeni pod ruševinama

Svjedoci su kazali da su se u kućama nalazile porodice koje su spavale, uglavnom žene i djeca, u trenutku napada. Nekoliko osoba još je zarobljeno pod ruševinama.

Izraelski dron pogodio je šator s raseljenim Palestincima u Šeik Radvanu, usmrtivši troje ljudi i ranivši druge, prema zdravstvenim zvaničnicima.

Tokom noći, tri člana iste porodice ubijena su, a više osoba ranjeno u izraelskom zračnom napadu na njihovu kuću u četvrti Al-Daraj, potvrdio je izvor iz bolnice Al-Ahli Baptist.

Ubijena i trudnica

Na jugu Gaze, najmanje 10 osoba, uključujući djecu i trudnicu, ubijeno je u dva izraelska zračna napada na improvizirane šatore za raseljene civile u području Al-Mavasi (Al-Mawasi), saopćili su medicinski timovi iz terenskih bolnica Naser (Nasser) i Kuvajt (Kuwait.)

Izraelske snage također su tokom noći bombardovale stambene i civilne objekte u istočnom dijelu Gaze i na sjeveru enklave, a stanovnici su prijavili neprekidne eksplozije.

U centralnom dijelu Gaze, izraelska granata ranila je palestinskog ribara dok je lovio u moru kod Deir al-Balaha.