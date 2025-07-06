Medvedev žestoko reagovao na izjavu Ruttea o mogućem ruskom napadu na Evropu: "Najeo se čarobnih gljiva"

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev osvrnuo se na izjave generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea u kojima je govorio o mogućem ruskom napadu na Evropu.

U intervjuu za New York Times, Rutte je rekao kako bi Kina mogla nagovoriti Rusiju za napad na evropske zemlje kako bi se skrenula pažnja s regije Indo-Pacifika.

"Ako bi Xi Jinping napao Tajvan, prvo bi se pobrinuo da nazove svog mlađeg partnera u svemu ovome, Vladimira Vladimiroviča Putina, koji živi u Moskvi, i kaže mu: 'Hej, ja ću ovo uraditi, a ti trebaš da ih zaokupiš u Evropi napadajući teritoriju NATO-a'", rekao je Rutte.

Ova izjava isprovocirala je reakciju Dmitrija Medvedeva koji je uputio niz poruka generalnom sekretaru NATO-a.

"Generalni sekretar Mark Rutte se očito previše najeo 'čarobnih gljiva' koje Nizozemci vole. On vidi dosluh između Kine i Rusije oko Tajvana, a zatim i ruski napad na Evropu. Ipak, u pravu je u jednoj stvari - trebao bi naučiti ruski. Mogao bi mu dobro doći u sibirskom logoru", poručio je Medvedev.