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"VALOVI PJEŠADIJE"

Glavni komandant vojske Ukrajine upozorio: Rusija sprema veliku ofanzivu u regiji Harkov

Posvetio sam dva dana radu s jedinicama u Harkovskoj oblasti, napisao je Sirski u objavi na aplikaciji Telegram

Oleksandr Sirski. Platforma X

A. O.

6.7.2025

Glavni komandant vojske Ukrajine Oleksandr Sirski danas je upozorio na moguću novu rusku ofanzivu u Harkovskoj oblasti, dijelu sjeveroistočne Ukrajine koji je bio poprište žestokih borbi od kada je Rusija počela s invazijom 2022. godine.

Moskva se ovog ljeta polako probija kroz ukrajinske linije na nekoliko dijelova bojišta, šaljući neprekidne valove pješadije u pokušaju da iskoristi svoju prednost u ljudstvu i municiji.

Snage Rusije već su se već probile u sjevernu ukrajinsku Sumski oblast tokom posljednjih mjeseci, stvorivši tamo mali uporište.

- Posvetio sam dva dana radu s jedinicama u Harkovskoj oblasti - napisao je Sirski u objavi na aplikaciji Telegram.

Rekao je da je vrijeme proveo razgovarajući s komandantima, proučavajući situaciju na terenu i potrebe trupa.

- Rusi pokušavaju da nas pritisnu brojčano, ali mi moramo biti spremni, koristiti odgovarajuća taktička i tehnološka rješenja kako im ne bismo dopustili da napreduju - rekao je Sirski.

# HARKOV
# RUSIJA
# UKRAJINA
# OLEKSANDR SIRSKI
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