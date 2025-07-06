Glavni komandant vojske Ukrajine upozorio: Rusija sprema veliku ofanzivu u regiji Harkov

Glavni komandant vojske Ukrajine Oleksandr Sirski danas je upozorio na moguću novu rusku ofanzivu u Harkovskoj oblasti, dijelu sjeveroistočne Ukrajine koji je bio poprište žestokih borbi od kada je Rusija počela s invazijom 2022. godine.

Moskva se ovog ljeta polako probija kroz ukrajinske linije na nekoliko dijelova bojišta, šaljući neprekidne valove pješadije u pokušaju da iskoristi svoju prednost u ljudstvu i municiji.

Snage Rusije već su se već probile u sjevernu ukrajinsku Sumski oblast tokom posljednjih mjeseci, stvorivši tamo mali uporište.

- Posvetio sam dva dana radu s jedinicama u Harkovskoj oblasti - napisao je Sirski u objavi na aplikaciji Telegram.

Rekao je da je vrijeme proveo razgovarajući s komandantima, proučavajući situaciju na terenu i potrebe trupa.

- Rusi pokušavaju da nas pritisnu brojčano, ali mi moramo biti spremni, koristiti odgovarajuća taktička i tehnološka rješenja kako im ne bismo dopustili da napreduju - rekao je Sirski.