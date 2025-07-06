Kineski predsjednik prvi put u historiji otkazao dolazak na samit BRICS

U Brazilu se ove godine održava redovni samit grupe zemalja BRICS-a, ali će okupljanje proći u sjeni činjenice da u ovu južnoameričku državu neće doći Xi Jinping, predsjednik Kine.

Po prvi put od osnivanja BRICS-a 2009. godine, kineski lider će propustiti samit, a to je posebno značajno jer je Kina preuzela ulogu neformalnog lidera ovog bloka.

Dolazi premijer

Umjesto Jinpinga, u Brazil dolazi premijer Kine Li Qiang, koji se smatra drugom osobom u hijerarhiji vlasti ove azijske zemlje.

U svojoj analizi Jinpingovog izostanka, CNN navodi da ono dolazi u iznenađujućem trenutku.

Prema pisanju ovog američkog medija, Kina se kroz BRICS pokušava isprofilirati kao "alternativni svjetski lider", odnosno gradi svoj status globalne sile u suprotnosti sa SAD-om.

Ovaj trenutak je, piše CNN, posebno bitan za Kinu, imajući u vidu odnos američkog predsjednika Donalda Trumpa prema vanjskoj politici, odnosno sve većem otporu prema njemu i SAD-u u svijetu.

Kao razloge za izostanak Jinpinga, analitičari za CNN ističu više stvari. Primarno, činjenicu da Kina ima određenih ekonomskih problema uzrokovanim carinskim ratom sa SAD-om.

Nedavno posjetio Brazil

Osim toga, naglašavaju da je Jinping nedavno posjetio Brazil, te da je teško očekivati "velike stvari" na ovogodišnjem samitu.

Pored Jinpinga, na samitu neće biti ni ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je ranije najavio izostanak zbog mogućnosti da bude uhapšen po potjernici Međunarodnog krivičnog suda po slijetanju u Brazil.

CNN ističe da će zbog ova dva izostanka najviše profitirati premijer Indije Narendra Modi, koji bi mogao preuzeti lidersku ulogu, uz domaćina, predsjednika Brazila Luiza Inácija Lula da Silvu.