Ko se na mlijeko opeče, taj i u jogurt puše: Putin zbog iskustva iz 2022. bio škrt na riječima u razgovoru s Macronom

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov otkrio je kako je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom nedavnog telefonskog razgovora s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom bio znatno obazriviji nego inače, upravo zbog ranijih neprijatnih situacija.

Epizoda iz prošlosti

Peskov se osvrnuo na epizodu iz prošlosti, kada je transkript jednog njihovog razgovora, vođenog prije više od dvije godine, dospio u javnost. Iako ovaj put, kako tvrdi, nisu bile uvedene dodatne sigurnosne mjere, Putin je bio primoran da pažljivije bira riječi.

„Nije bilo posebnih mjera zaštite, ali kada postoji i najmanja mogućnost da se sadržaj razgovora objavi, prirodno je da čovjek bude oprezniji pri izražavanju vlastitih stavova, kao i stavova svojih saradnika“, rekao je Peskov.

Prethodni slučaj curenja komunikacije ocijenio je kao „neugodno i tužno iskustvo“, i dodao da se Kremlj od tada s većom rezervom odnosi prema povjerljivim razgovorima sa zapadnim liderima.

„To je primjer narušavanja diplomatske diskrecije. Iako zasad ništa nije izašlo u javnost, iskustvo nas uči da budemo spremni na sve“, dodao je Peskov, podsjetivši i na raniju izjavu predsjednika Putina koji je upozorio da Rusija ubuduće neće zaboraviti da se u zapadnim prijestolnicama ovakvi razgovori često snimaju i analiziraju.



