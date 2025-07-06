Crnadak: Ni u NDH nije bilo ovoliko ljudi koji viču "Za dom spremni!"

Reagujući na masovno okupljanje povodom nastupa Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, bivši ministar vanjskih poslova BiH i političar PDP-a Igor Crnadak postavio je provokativno pitanje historičarima i javnosti:

"Da li je ikada, čak i za vrijeme postojanja NDH, zabilježen skup sa ovoliko ljudi koji uzvikuju 'Za dom !! Spremni !!'?"



