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OŠTRA REAKCIJA

Crnadak: Ni u NDH nije bilo ovoliko ljudi koji viču "Za dom spremni!"

Crnadak je time jasno izrazio zabrinutost zbog normalizacije ustaškog pozdrava i fašističke simbolike u javnom prostoru

Dejan Rakita / PIXSELL

D. H.

6.7.2025

Reagujući na masovno okupljanje povodom nastupa Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, bivši ministar vanjskih poslova BiH i političar PDP-a Igor Crnadak postavio je provokativno pitanje historičarima i javnosti:

"Da li je ikada, čak i za vrijeme postojanja NDH, zabilježen skup sa ovoliko ljudi koji uzvikuju 'Za dom !! Spremni !!'?"


Crnadak je time jasno izrazio zabrinutost zbog normalizacije ustaškog pozdrava i fašističke simbolike u javnom prostoru, te sugerisao da današnji prizori nadilaze i one iz vremena Nezavisne Države Hrvatske. Njegova objava dolazi kao reakcija na euforičnu atmosferu tokom Thompsonovog koncerta, gdje su hiljade okupljenih skandirale kontroverzni slogan koji je bio zvanični pozdrav ustaškog režima.

Pitanje koje Crnadak postavlja nije samo historijsko, već i duboko političko i društveno: kako je moguće da se gotovo osam decenija nakon pada fašizma, u srcu Evrope, u javnom prostoru bez posljedica slave simboli jedne zločinačke ideologije?

# IGOR CRNADAK
# MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
# THOMPSON
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