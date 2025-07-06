Broj poginulih u Gazi premašio 57.400 usred izraelskog rata

Najmanje 57.418 Palestinaca ubijeno je u izraelskom ratu protiv Pojasa Gaze od oktobra 2023, saopćilo je u nedjelju Ministarstvo zdravstva u Gazi.

U saopćenju se navodi da su u posljednja 24 sata u bolnice dovezena tijela 80 žrtava, dok je 304 osobe povrijeđeno, čime je broj ranjenih u izraelskoj ofanzivi porastao na 136.261.

- Brojne žrtve još su zatrpane pod ruševinama i na putevima, jer spasioci ne mogu do njih doći - dodaje se.

Ministarstvo je također istaklo da je osam Palestinaca ubijeno, a više od 40 ranjeno dok su pokušavali doći do humanitarne pomoći u posljednja 24 sata, čime je broj ubijenih Palestinaca tokom potrage za pomoći od 27. maja porastao na 751, dok je ranjeno njih više od 4.931.

Izraelska vojska je 18. marta nastavila napade na Pojas Gaze, prekinuvši primirje i sporazum o razmjeni zarobljenika postignut u januaru, te od tada ubila 6.860 osoba i ranila njih 24.220.