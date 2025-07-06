Cijeli svijet čeka šta će se desiti poslije 9. jula: Ističe rok za carine kojeg je postavio Tramp

Rok za potpisivanje sporazuma o trgovini sa SAD-om, kojeg je postavio američki predsjednik Donald Tramp, ističe 9. jula, a sve zemlje na svijetu čekaju da vide šta to tačno znači, imajući u vidu nepredvidljivost lidera Amerike.

Tramp je 2. aprila uveo carine za veliki broj zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, ali je potez ubrzo povukao, odnosno suspendovao na tri mjeseca, nakon što su tržišta negativno reagovala.

Ipak, tri mjeseca kasnije, iako se Tramp hvalio da će "s lakoćom doći do dogovora", samo tri zemlje imaju potpisan ugovor o slobodnoj trgovini sa SAD-om.

Među njima je i Vijetnam, mada je sporazum s ovom zemljom potpisan tek nedavno i detalji su još nepoznati.

Konfuziju o tome šta će se tačno desiti 9. jula je "pojačao" i Tramp svojim izjavama, u kojima je sugerisao da ni on nije siguran šta će uraditi kada rok istekne.

Jedna od ideja koju je spominjao bila je i da produži rok za države koje "pregovaraju u dobroj namjeri." Isto tako, ranije je sugerisao da će rok i skratiti te ranije uvesti carine koje je najavio u aprilu.

Uz to, Tramp je najavio da će već ove sedmice početi slati pisma liderima zemalja, te da će im povećati carine.

Vrijedi istaći da bi roba koja se iz BiH izvozi za SAD trebala cariniti u iznosu od 35 posto, a nije poznato da li je vlast naše zemlje u komunikaciji s Vašingtonom (Washingtonom) te da li se pregovara o sporazumu o slobodnoj trgovini.