Izraelski predsjednik pozvao Netanjahua da postigne primirje u Gazi

Izraelski predsjednik Isak Hercog pozvao je u nedjelju premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua) da postigne primirje u Gazi i dogovor o razmjeni zarobljenika, uoči njegove posjete Vašingtonu radi razgovora s američkim zvaničnicima.

Herzog se sastao s Netenjahuom nekoliko sati prije nego što premijer treba otputovati u SAD na susret s predsjednikom Donaldom Trampom.

- Tokom sastanka s premijerom, istakao sam važnost posjete kao značajnog koraka u naporima za postizanje dogovora o povratku talaca - naveo je Hercog u saopćenju koje je objavio njegov kabinet.

- Ovaj politički napor može poslužiti kao prilika za otvaranje horizonta za značajan regionalni razvoj - dodao je, ne iznoseći više detalja.

Izraelski predsjednik rekao je da je sa Netanjahuom razgovarao i o "prilici da se ojačaju odnosi s drugim državama".

Herzog je izjavio da "ne umanjuje moguće cijene i razumije zabrinutost" u vezi s potencijalnim posljedicama sporazuma s palestinskim pokretom Hamas, ali je "uvjeren da će Sigurnosni kabinet i sigurnosni aparat znati kako da se nose s izazovima".

Prema pisanju lista "Yedioth Ahronot", Netanjahu će otputovati u Vašington u nedjelju u 17 sati po lokalnom vremenu.

Hamas je u petak navečer saopštio da je predao "pozitivan" odgovor posrednicima u vezi s nedavnom ponudom za primirje i razmjenu zarobljenika.

Nalog za hapšenje

Tel Aviv procjenjuje da se u Gazi nalazi 50 talaca, od kojih je 20 još uvijek živo. Istovremeno, više od 10.400 Palestinaca nalazi se u izraelskim zatvorima, gdje su, prema palestinskim i izraelskim izvještajima o ljudskim pravima i medijima, izloženi mučenju, izgladnjivanju i zanemarivanju medicinske njege, što je dovelo do brojnih smrtnih slučajeva.

Uprkos međunarodnim pozivima na prekid vatre, Izrael nastavlja rat protiv Gaze, ubivši više od 57.400 Palestinaca, većinom žena i djece, od oktobra 2023.

Međunarodni krivični sud izdao je u novembru prošle godine naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta (Yoava Gallanta) zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv ove opkoljene palestinske enklave.