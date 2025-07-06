Netanjahu putuje u Vašington da zahvali Trampu: "Godinama smo se plašili kako savladati Iran"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) putuje u Vašington na svoj treći sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) od njegovog povratka u Bijelu kuću.

Prije ukrcavanja na let za Vašington, Netanjahu je izjavio da Izrael ima priliku "proširiti krug mira daleko iznad onoga što smo mogli zamisliti".

On je naglasio da Izrael neće pristati na sporazum o prekidu vatre i oslobađanju talaca koji bi omogućio Hamasu da ostane u Pojasu Gaze.

- Nećemo dozvoliti situaciju koja potiče otmice i ubistva - poručio je.

Istovremeno, izraelski pregovarački tim putuje u Dohu na indirektne razgovore s Hamasom.

Netanjahu je dodao da će se tokom boravka u Vašingtonu zahvaliti američkom predsjedniku Donaldu Trampu na podršci tokom 12-dnevnog rata Izraela protiv Irana prošlog mjeseca, koji je rezultirao "ogromnom pobjedom" nad Islamskom Republikom.

- Godinama smo se plašili šta ćemo uraditi u vezi sa Iranom i da li možemo savladati Iran. Naši herojski piloti su letjeli ne samo tamo, već i iznad Libana. I tamo smo godinama bili zabrinuti šta će Hezbolah uraditi. Udarili smo na Hamas. Ovo stvara veliku odgovornost i mogućnosti - izjavio je Netanjahu.