Miroslav Krleža: 132. godišnjica rođenja književnog velikana

Na današnji dan 1893. godine, u Zagrebu je rođen Miroslav Krleža, književnik i enciklopedist, jedan od najvećih hrvatskih i regionalnih pisaca 20. stoljeća. Nakon Drugog svjetskog rata izabran je za redovnog člana JAZU-a, u Parizu je 1949/50. pripremio izložbu jugoslavenske srednjovjekovne umjetnosti, a 1950. postao je direktor novosnovanog Leksikografskog zavoda te glavni urednik „Enciklopedije Jugoslavije“, što je ostao do smrti, 29. decembra 1981. godine. Krleža je pokrenuo časopise “Plamen”, “Književna republika”, “Danas” i “Pečat” te učestvovao u pokretanju i određivanju smjera dvaju najznačajnijih književnih časopisa bivše SFRJ – “Republike” i “Foruma”. Za svog stvaralačkog vijeka objavio je gotovo 200 autorskih knjiga, ali mu za života nisu bila objavljena cjelovita djela. S tim u vezi je i njegova oporuka, kojom je na dvadesetak godina bilo odgođeno raspolaganje njegovom rukopisnom ostavštinom, što se većim poznatim dijelom danas čuva i obrađuje u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Najznačajnija Krležina djela su: “Legenda”, “Maskerata”, “Hrvatska rapsodija”, “Kraljevo”, “Kristofor Kolumbo”, “Michelangelo Buonarroti”, “U predvečerje”, “Galicija”, “Adam i Eva”, “Golgota”, “Vučjak”, “U agoniji”, “Gospoda Glembajevi”, “Leda”, “U logoru”, “Areteja”, “Saloma” i “Put u raj”. Od 1993. do 1999. godine objavljena je Enciklopedija “Krležijana”, I–III, posvećena životu i radu ovog književnog velikana.

Žozef Mari Žakar . Wikipedia.org Žozef Mari Žakar . Wikipedia.org

Rođen Žozef Mari Žakar, izumitelj mehaničkog tkalačkog razboja 1752. - Rođen francuski pronalazač Žozef Mari Žakar (Joseph-Marie Jacquard), koji je 1801. izumio mehanički tkalački razboj, nazvan njemu u čast "Žakarova mašina". 1816. - Umro engleski pisac i političar irskog porijekla Ričard Brinsli Batler Šeridan (Richard Brinsley Butler Sheridan), čije se komedije odlikuju izvrsnim komičnim likovima i duhovitim dijalogom. Djela: komedije "Škola ogovaranja", "Suparnici", "Kritičar". 1854. - Preminuo njemački fizičar Georg Simon Om (Ohm), koji je otkrio odnos struje elektromotorne sile i otpora u električnom kolu, nazvan prema njemu Omov zakon. Dao je znatan doprinos akustici, optici kristala i matematici. Jedinica za mjerenje električnog otpora u međunarodnom sistemu mjera njemu u čast je nazvana "om". 1860. - Rođen austrijski kompozitor i dirigent Gustav Maler (Mahler), direktor Državne opere u Beču, koji je pod utjecajem Ludviga van Betovena (Ludwig Beethoven) i Riharda Vagnera (Richard) stvarao komozicije izrazitog dramskog naboja i snažnih emocija. Djela: deset simfonija, ciklusi solo pjesama za glas i orkestar "Pjesma o zemlji", "Pjesme mladića-putnika", "Dječakov čudotvorni rog", "Pjesme o mrtvoj djeci". 1899. - Američki filmski režiser Džordž Dui Kjukor (George Dewey Cukor), holivudski perfekcionista, posebno uspješan u filmskoj muzičkoj komediji, rođen je na današnji dan. Filmovi: "Mala žena", "Silvija Skarlet", "Romeo i Julija", "Juče rođena", "Zvijezda je rođena", "Djevojke", "My fair lady", "Dejvid Koperfild", "Filadelfijska priča". 1901. - Rođen Vitorio de Sika (Vittorio De Sica), italijanski filmski reditelj i glumac. Četiri filma koja je režirao osvojili su Oskara: “Sciuscià” i “Bicycle Thieves” (počasni), dok su “Yesterday, Today and Tomorrow” i “Il giardino dei Finzi Contini” osvojili Oskara za najbolji film na stranom jeziku.

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Rođena Ita Rina, prva filmska diva Balkana 1907. - Ita Rina, jugoslavenska glumica, prva filmska diva Balkana, jedna od glavnih filmskih zvijezda u Njemačkoj i Čehoslovačkoj kasnih 1920-ih i ranih 1930-ih, rođena je na današnji dan. Glavna uloga u češkom filmu „Tonka s vješala“ često se proglašava njenom najboljom ulogom. Godine 1931., Rina se udala za Miodraga Đorđevića i promijenila vjeru iz rimokatoličke u pravoslavnu, te dobila novo ime - Tamara Đorđević. Iste godine, Rina je dobila ponudu iz Holivuda, ali ju je odbila zbog negodovanja supruga, te najavila povlačenje iz glumačke profesije. Njen posljednji film snimljen prije Drugog svjetskog rata bila je kriminalistička drama „Zentrale Rio“. 1911. - Rođen italijanski kompozitor Đan Karlo Menoti (Gian-Carlo Menotti), čije su opere s temama iz savremenog života, za koje je sam pisao libreta, stekle izuzetnu popularnost. U libretima je uspješno kombinovao dramatske situacije karakteristične za 20. stoljeće. Djela: opere "Konzul", "Medijum", "Amelija na balu", radio-opere "Djevojka i lopov", "Telefon", balet "Sebastijan". 1922. - Francuski modni kreator italijanskog porijekla Pjer Karden (Pierre Cardin) rođen je na današnji dan. Poznat je po svom avangardnom stilu i dizajnima iz kosmičkog doba. Stavljao je akcenat na geometrijske oblike i motive, često ignorišući žensku formu. Bavio se uniseks modom, ponekad eksperimentalno, ali ne uvijek praktično. Osnovao je svoju modnu kuću 1950. godine i predstavio "bubble dress" 1954. godine. Imenovan je ambasadorom UNESCO-a 1991., te ambasadorom FAO-a 16. oktobra 2009. godine. 1930. - Umro engleski pisac Artur Konan Dojl (Arthur Conan Doyle), ljekar po profesiji, koji se proslavio kriminalističkim romanima i pripovijetkama u kojima su glavni junaci izmišljeni detektiv Šerlok Holms i njegov prijatelj dr. Votson, začevši tako detektivsku literaturu. Plemićku titulu je dobio 1902. za zasluge u odbrani britanskih interesa, posebno u drugom Burskom ratu. Poslije pogibije sina u Prvom svjetskom ratu odao se spiritualizmu. Djela: romani "Grimizna studija", "Pustolovine Šerloka Holmsa", "Uspomene Šerloka Holmsa", "Baskervilski pas", "Bijeli odred", "Izgubljeni svijet", "Veliki burski rat", studija "Historija britanskog pohoda u Francuskoj i Flandriji", djelo o spiritualizmu "Historija spiritualizma", memoarska proza "Uspomene i pustolovine". 1940. - Rođen Ringo Star (Starr), bubnjar pop grupe "Beatlesi". Pjevao je u brojnim poznatim pjesmama “Beatlesa” (poput “Yellow Submarine” i “With a Little Help from My Friends” te Beatles verzije pjesme “Act naturally”), a napisao je pjesme “Don't Pass Me By” i “Octopus's Garden”.

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