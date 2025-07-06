Hamasov oficir za BBC: Izgubili smo 80% kontrole, Gaza je u rukama bandi

Viši oficir sigurnosnih snaga Hamasa izjavio je za BBC da je palestinska oružana grupa izgubila oko 80 posto kontrole nad Pojasom Gaze, te da vakuum moći sada popunjavaju naoružani klanovi.

Oficir, u činu potpukovnika, rekao je da je Hamasov komandni i komunikacijski sistem uništen nakon višemjesečnih izraelskih napada koji su razorili političko, vojno i sigurnosno rukovodstvo grupe.

On je ranjen u prvom sedmici rata, koji je počeo nakon Hamasovog napada na Izrael 7. oktobra 2023., a zbog zdravstvenih razloga više ne obavlja dužnost. Svoje izjave poslao je BBC-ju putem glasovnih poruka, uz garanciju anonimnosti.

"Sigurnosna struktura više ne postoji"

U porukama oficir opisuje potpuni kolaps Hamasa i gotovo totalni krah sigurnosti u Gazi, koju je grupa kontrolirala prije početka sukoba.

- Budimo realni – od sigurnosne strukture jedva da je išta ostalo. Većina rukovodstva, oko 95 posto, je mrtva... Svi ključni ljudi su ubijeni. Šta sada sprečava Izrael da nastavi rat - rekao je.

- Logično je da rat mora trajati do kraja. Svi uslovi su ispunjeni: Izrael ima nadmoć, svijet šuti, arapski režimi šute, kriminalne bande su posvuda, društvo se raspada - dodao je.

Još u septembru prošle godine tadašnji izraelski ministar odbrane izjavio je da "Hamas kao vojna formacija više ne postoji" i da sada djeluje kroz gerilske akcije.

Prema riječima oficira, Hamas je pokušao obnoviti svoje strukture tokom 57-dnevnog primirja početkom ove godine, ali od završetka primirja u martu, Izrael je ponovo započeo napade na preostalo Hamasovo rukovodstvo.

"Ansar je opljačkan"

- Kad govorimo o sigurnosti, treba biti jasno – ona je potpuno propala. Nema je. Ljudi su opljačkali Ansar, najjači sigurnosni kompleks Hamasa, iz kojeg je grupa vladala Gazom. Uzeli su sve – kancelarijski materijal, madrace, pa čak i limene ploče – i niko nije reagovao. Nema policije, nema sigurnosti - rekao je.

Oficir ističe da se zbog vakuuma moći naoružane bande i klanovi pojavljuju "posvuda".

- Zaustavit će vas, ubiti. Niko neće reagovati. Ko god pokuša sam organizovati otpor lopovima, bit će bombardovan od Izraela u roku od pola sata. Sigurnost je na nuli. Hamasova kontrola je na nuli. Nema rukovodstva, nema naredbi, nema komunikacije. Plate kasne, a kad i dođu, jedva da vrede. Neki poginu samo pokušavajući ih podići. To je potpuni kolaps -poručio je.

Napad dronom

Dana 26. juna najmanje 18 ljudi ubijeno je u izraelskom dron-napadu na pripadnike Hamasove policije u civilu koji su pokušali uspostaviti kontrolu nad tržnicom u Deir al-Balahu. Prema izjavama svjedoka i ljekara, ta jedinica optužila je trgovce za preprodaju pomoći i umjetno dizanje cijena.

Izraelska vojska navodi da je pogodila "nekoliko naoružanih terorista" iz Hamasove Unutrašnje sigurnosne službe.

Vakuum moći

Prema oficiru, u tom vakuumu pojavilo se šest naoružanih grupa povezanih s moćnim lokalnim klanovima, uglavnom na jugu Gaze. One imaju pristup novcu, oružju i borcima.

Jednu od tih grupa vodi Jaser Abu Šabab, čija je aktivnost privukla pažnju Palestinske samouprave sa sjedištem na okupiranoj Zapadnoj obali – suparnika Hamasa – kao i drugih regionalnih aktera, posebno nakon što je Izrael prošlog mjeseca potvrdio da mu isporučuje oružje.

Oficir tvrdi da je Hamas raspisao visoku nagradu za glavu Abu Šababa, bojeći se da bi mogao postati simbol oko kojeg bi se okupili svi Hamasovi neprijatelji.

- Hamas bi ignorisao obične lopove. Ljudi su gladni, a borci ne žele izazvati još veći haos. Ali ovaj čovjek? Ako ga Hamasovi borci pronađu, možda će prvo njega napasti prije izraelskih tenkova - rekao je.

Svrgavanje Hamasa

Izvori iz Gaze kažu da Abu Šabab pokušava koordinirati s drugim naoružanim grupama kako bi osnovali zajedničko vijeće s ciljem svrgavanja Hamasa.

Bivši palestinski sigurnosni zvaničnik, koji je 1996. učestvovao u akcijama protiv Hamasovog vojnog krila, a sada živi u Kairu, rekao je da Abu Šababova mreža jača.

- Grupa oko Abu Šababa je kao siroče koje će svi htjeti usvojiti ako uspije potkopati Hamasovu vlast - rekao je zvaničnik.

- Javno svi negiraju veze s naoružanim grupama u Gazi. No Abu Šabab se tri puta susreo s visokim palestinskim obavještajcem i preko rodbine u Sinaju slao poruke Egipćanima - tvrdi.

Dodao je da Abu Šabab "održava dobre odnose s frakcijom Mohameda Dhalana", bivšeg šefa sigurnosti u Gazi koji živi u egzilu nakon sukoba s predsjednikom Palestinske samouprave Mahmudom Abbasom prije 15 godina.

"Zajednički neprijatelj"

Hamasov sigurnosni oficir upozorava da bi grupa "učinila sve" da eliminiše Abu Šababa – ne zbog njegove sadašnje vojne snage, već zbog potencijala da postane simbol oko kojeg bi se okupile brojne frakcije koje Hamas vidi kao prijetnju.

- Sedamnaest godina Hamas je stvarao neprijatelje posvuda. Ako se neko poput Abu Šababa uspije nametnuti kao ujedinitelj tih snaga, to bi mogao biti početak našeg kraja - rekao je.

Dok Gaza tone dublje u bezvlašće, a cijele četvrti padaju pod vlast naoružanih klanova, Hamas se suočava ne samo s izraelskim napadima, nego i s rastućom prijetnjom iznutra.