Palestina upozorava na sve učestalije upade doseljenika u Al-Aksu

Palestina je u nedjelju upozorila na sve češće i opasnije upade ilegalnih izraelskih doseljenika u kompleks džamije Al-Aksa u okupiranom Istočnom Jeruzalemu, javlja Anadolu.

U saopćenju Ministarstva vanjskih poslova ističe se da upadi doseljenika imaju ozbiljne posljedice po historijski i pravni status quo na tom osjetljivom mjestu i u cijelom okupiranom gradu.

- Istočni Jeruzalem je nerazdvojni dio okupirane palestinske teritorije i glavni grad Države Palestine - poručeno je iz ministarstva.

Palestinske vlasti pozvale su Ujedinjene nacije i njihove agencije da preuzmu odgovornost i hitno djeluju kako bi zaštitile grad Jeruzalem i njegova hrišćanska i islamska sveta mjesta, posebno džamiju Al-Aksa te da zaustave jednostrane eskalatorne mjere i planove izraelske okupacije.

Džamija Al-Aksa je treće najsvetije mjesto za muslimane u svijetu, dok je Jevreji nazivaju "Brdo hrama", tvrdeći da su se tu u drevnim vremenima nalazila dva jevrejska hrama.

Prema podacima palestinskog Ministarstva vakufa i vjerskih poslova, ilegalni izraelski doseljenici su prošlog mjeseca izvršili najmanje 25 upada u džamiju Al-Aksa.

Isto ministarstvo navodi i da su izraelske snage zatvorile crkvu Svetog groba na 11 dana, onemogućivši hrišćanima da obavljaju molitvu, pozivajući se na sigurnosne razloge.

Izrael je Istočni Jeruzalem, gdje se nalazi Al-Aksa, okupirao tokom Arapsko-izraelskog rata 1967. godine, a 1980. ga je jednostrano anektirao, što međunarodna zajednica nikada nije priznala.