Drama na Crvenom moru: Brod pogođen s 20 raketa, posada evakuisana, među mornarima i Balkanci

Teretni brod MV Magic Seas, koji plovi pod liberijskom zastavom, pretrpio je ozbiljan oružani napad u nedjelju, 6. jula 2025. godine, dok se nalazio oko 95 kilometara jugozapadno od jemenske luke Hodejda. Brod se trenutno potapa, a među članovima posade nema državljana Grčke.
Prema zvaničnom saopćenju britanske organizacije UK Maritime Trade Operations (UKMTO), teretnjak je bio okružen s osam brzih čamaca iz kojih su napadači otvorili vatru iz lakog naoružanja i bacali eksplozivne naprave. Osiguranje na brodu uzvratilo je paljbu.
Napad je, prema istim izvorima, uključivao i ispaljivanje najmanje 20 protivtenkovskih raketa tipa RPG, te četiri bespilotna površinska plovila (USV). Sigurnosni tim na brodu uspio je uništiti dva USV-a, dok su preostala dva pogodila trup broda.
Brod je bio i meta tri protivbrodska projektila – dva su pogodila metu, dok je jedan promašio. Napad je doveo do ozbiljnog oštećenja trupa, zbog čega brod propušta vodu i tone.
Do sada nije zabilježeno da ima poginulih ili povrijeđenih. Sva 22 člana posade – 17 državljana Filipina, jedan Rumunije, jedan Vijetnama i tri državljana Šri Lanke koji su bili dio sigurnosnog tima – evakuisani su uz pomoć jemenske obalske straže.
Važno je napomenuti da brod nije tražio pratnju niti zaštitu misije EUNAVFOR ASPIDES, a u trenutku napada nijedno ratno plovilo iz sastava te misije nije bilo u blizini.
Crveno more i pomorski putevi oko Jemena i dalje se smatraju izuzetno rizičnim zbog učestalih napada na trgovačke brodove, koji su rezultat geopolitičke nestabilnosti i djelovanja oružanih grupa.
Ovo je prvi napad Huta na trgovački brod u Crvenom moru od novembra 2024. godine.