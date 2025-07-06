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NAPAD HUTA

Drama na Crvenom moru: Brod pogođen s 20 raketa, posada evakuisana, među mornarima i Balkanci

Pomorski putevi oko Jemena i dalje se smatraju izuzetno rizičnim zbog učestalih napada na trgovačke brodove

Teretni brod MV Magic Seas u plamenu. Platforma X

M. Až.

6.7.2025

Teretni brod MV Magic Seas, koji plovi pod liberijskom zastavom, pretrpio je ozbiljan oružani napad u nedjelju, 6. jula 2025. godine, dok se nalazio oko 95 kilometara jugozapadno od jemenske luke Hodejda. Brod se trenutno potapa, a među članovima posade nema državljana Grčke.

Prema zvaničnom saopćenju britanske organizacije UK Maritime Trade Operations (UKMTO), teretnjak je bio okružen s osam brzih čamaca iz kojih su napadači otvorili vatru iz lakog naoružanja i bacali eksplozivne naprave. Osiguranje na brodu uzvratilo je paljbu.

Napad je, prema istim izvorima, uključivao i ispaljivanje najmanje 20 protivtenkovskih raketa tipa RPG, te četiri bespilotna površinska plovila (USV). Sigurnosni tim na brodu uspio je uništiti dva USV-a, dok su preostala dva pogodila trup broda.

Brod je bio i meta tri protivbrodska projektila – dva su pogodila metu, dok je jedan promašio. Napad je doveo do ozbiljnog oštećenja trupa, zbog čega brod propušta vodu i tone.

Do sada nije zabilježeno da ima poginulih ili povrijeđenih. Sva 22 člana posade – 17 državljana Filipina, jedan Rumunije, jedan Vijetnama i tri državljana Šri Lanke koji su bili dio sigurnosnog tima – evakuisani su uz pomoć jemenske obalske straže.

Važno je napomenuti da brod nije tražio pratnju niti zaštitu misije EUNAVFOR ASPIDES, a u trenutku napada nijedno ratno plovilo iz sastava te misije nije bilo u blizini.

Crveno more i pomorski putevi oko Jemena i dalje se smatraju izuzetno rizičnim zbog učestalih napada na trgovačke brodove, koji su rezultat geopolitičke nestabilnosti i djelovanja oružanih grupa.

Ovo je prvi napad Huta na trgovački brod u Crvenom moru od novembra 2024. godine.

# NAPAD
# JEMEN
# HUTI
# CRVENO MORE
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