Drama na Crvenom moru: Brod pogođen s 20 raketa, posada evakuisana, među mornarima i Balkanci

Teretni brod MV Magic Seas, koji plovi pod liberijskom zastavom, pretrpio je ozbiljan oružani napad u nedjelju, 6. jula 2025. godine, dok se nalazio oko 95 kilometara jugozapadno od jemenske luke Hodejda. Brod se trenutno potapa, a među članovima posade nema državljana Grčke.

Prema zvaničnom saopćenju britanske organizacije UK Maritime Trade Operations (UKMTO), teretnjak je bio okružen s osam brzih čamaca iz kojih su napadači otvorili vatru iz lakog naoružanja i bacali eksplozivne naprave. Osiguranje na brodu uzvratilo je paljbu.

Napad je, prema istim izvorima, uključivao i ispaljivanje najmanje 20 protivtenkovskih raketa tipa RPG, te četiri bespilotna površinska plovila (USV). Sigurnosni tim na brodu uspio je uništiti dva USV-a, dok su preostala dva pogodila trup broda.