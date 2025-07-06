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KONAČAN ROK

Trampov ministar: Od 1. avgusta vraćamo carine svima s kojima se ne dogovorimo

Američki ministar financija najavio vraćanje carina za zemlje koje ne ubrzaju trgovinske pregovore do kraja jula

Skot Besent. AP

M. Až.

6.7.2025

Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) izjavio je da će carine koje je predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) najavio još u aprilu stupiti na snagu 1. avgusta za sve zemlje koje do tada ne postignu dogovor s njegovom administracijom.

- Predsjednik Tramp će poslati pisma nekim našim trgovinskim partnerima u kojima će stajati da, ako ne ubrzaju stvari, 1. avgusta ponovo padaju pod carine s nivoa od 2. aprila - rekao je Besent gostujući u emisiji "State of the Union" na CNN-u.

Dodao je da će te zemlje "dobiti pismo s porukom da, ako ne postignemo dogovor, vraćamo se na nivo carina od 2. aprila".

Konačan rok

Besent je odbacio sugestije da je 1. avgust još jedan u nizu rokova za carine, ali je priznao da bi taj datum mogao pružiti dodatno vrijeme trgovinskim partnerima za pregovore.

- Mi jasno kažemo - tada se to događa. Ako želite ubrzati proces, izvolite. Ako želite stare carine, to je vaš izbor – poručio je.

Predsjednik Tramp je u aprilu najavio 90-dnevnu pauzu na visoke carine koje je predstavio svega nekoliko dana ranije. Ta privremena suspenzija ističe u srijedu, što je izazvalo zabrinutost među investitorima i trgovinskim partnerima SAD-a.

Bijela kuća nije komentarisala izjave ministra finansija.

Tramp: Počinju plaćati 1. avgusta

Izjave Skota Besenta dolaze nakon što je Tramp prošle sedmice najavio da će njegova administracija u ponedjeljak poslati desetak pisama trgovinskim partnerima s obavještenjem o carinskim stopama koje će stupiti na snagu 1. avgusta.

- Počet će plaćati 1. avgusta. Novac će od tada početi pristizati u SAD, u gotovo svim slučajevima - izjavio je Tramp novinarima u petak.

Besent je nagovijestio da bi uskoro mogli biti objavljeni i novi trgovinski sporazumi.

- Očekujem nekoliko velikih najava u narednim danima - rekao je, odgovarajući na pitanje da li je administracija blizu sklapanja novih dogovora prije isteka roka u srijedu.

# SAD
# CARINE
# DONALD TRUMP
# SCOTT BESSENT
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