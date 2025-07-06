Trampov ministar: Od 1. avgusta vraćamo carine svima s kojima se ne dogovorimo

Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) izjavio je da će carine koje je predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) najavio još u aprilu stupiti na snagu 1. avgusta za sve zemlje koje do tada ne postignu dogovor s njegovom administracijom.

- Predsjednik Tramp će poslati pisma nekim našim trgovinskim partnerima u kojima će stajati da, ako ne ubrzaju stvari, 1. avgusta ponovo padaju pod carine s nivoa od 2. aprila - rekao je Besent gostujući u emisiji "State of the Union" na CNN-u.

Dodao je da će te zemlje "dobiti pismo s porukom da, ako ne postignemo dogovor, vraćamo se na nivo carina od 2. aprila".

Konačan rok

Besent je odbacio sugestije da je 1. avgust još jedan u nizu rokova za carine, ali je priznao da bi taj datum mogao pružiti dodatno vrijeme trgovinskim partnerima za pregovore.

- Mi jasno kažemo - tada se to događa. Ako želite ubrzati proces, izvolite. Ako želite stare carine, to je vaš izbor – poručio je.

Predsjednik Tramp je u aprilu najavio 90-dnevnu pauzu na visoke carine koje je predstavio svega nekoliko dana ranije. Ta privremena suspenzija ističe u srijedu, što je izazvalo zabrinutost među investitorima i trgovinskim partnerima SAD-a.

Bijela kuća nije komentarisala izjave ministra finansija.

Tramp: Počinju plaćati 1. avgusta

Izjave Skota Besenta dolaze nakon što je Tramp prošle sedmice najavio da će njegova administracija u ponedjeljak poslati desetak pisama trgovinskim partnerima s obavještenjem o carinskim stopama koje će stupiti na snagu 1. avgusta.

- Počet će plaćati 1. avgusta. Novac će od tada početi pristizati u SAD, u gotovo svim slučajevima - izjavio je Tramp novinarima u petak.

Besent je nagovijestio da bi uskoro mogli biti objavljeni i novi trgovinski sporazumi.

- Očekujem nekoliko velikih najava u narednim danima - rekao je, odgovarajući na pitanje da li je administracija blizu sklapanja novih dogovora prije isteka roka u srijedu.