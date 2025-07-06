Putin poručio BRICS-u: Era liberalne globalizacije je gotova

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je čelnicima BRICS-a da je doba liberalne globalizacije prevaziđeno te da budućnost pripada brzo rastućim tržištima koja bi za trgovinu trebala više koristiti vlastite nacionalne valute.

Putin se videovezom obratio na samitu u Rio de Ženeiru, jer je protiv njega na snazi međunarodni nalog za hapšenje Međunarodnog kaznenog suda koji ga tereti za ratne zločine u Ukrajini. Moskva smatra da je nalog neosnovan i besmislen.

BRICS je grupa zemalja u kojima živi 45 posto svjetske populacije.

- Sve ukazuje na to da model liberalne globalizacije postaje zastario. Središte poslovne aktivnosti okreće se prema tržištima u nastajanju - rekao je Putin u videoporuci.

Putin je također pozvao zemlje BRICS-a da pojačaju saradnju u oblastima prirodnih resursa, logistike, trgovine i finansija.

Šest glavnih članica BRICS-a – Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička Republika – imaju bruto domaći proizvod od 28 bilijuna dolara, dok grupa G7 ima preko 51 bilijun dolara, prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda.

Veći dio ekonomske moći BRICS-a, u čijem sastavu su još Egipat, Etiopija, Indonezija, Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati, dolazi od Kine koja čini više od 60 posto ukupne gospodarske snage BRICS-a.