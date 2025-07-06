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PREDSJEDNIK RUSIJE

Putin poručio BRICS-u: Era liberalne globalizacije je gotova

Poručio je da budućnost pripada brzo rastućim tržištima koja bi za trgovinu trebala više koristiti vlastite nacionalne valute

Vladimir Putin. Anadolija

M. Až.

6.7.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je čelnicima BRICS-a da je doba liberalne globalizacije prevaziđeno te da budućnost pripada brzo rastućim tržištima koja bi za trgovinu trebala više koristiti vlastite nacionalne valute.

Putin se videovezom obratio na samitu u Rio de Ženeiru, jer je protiv njega na snazi međunarodni nalog za hapšenje Međunarodnog kaznenog suda koji ga tereti za ratne zločine u Ukrajini. Moskva smatra da je nalog neosnovan i besmislen.

BRICS je grupa zemalja u kojima živi 45 posto svjetske populacije.

- Sve ukazuje na to da model liberalne globalizacije postaje zastario. Središte poslovne aktivnosti okreće se prema tržištima u nastajanju - rekao je Putin u videoporuci.

Putin je također pozvao zemlje BRICS-a da pojačaju saradnju u oblastima prirodnih resursa, logistike, trgovine i finansija.

Šest glavnih članica BRICS-a – Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička Republika – imaju bruto domaći proizvod od 28 bilijuna dolara, dok grupa G7 ima preko 51 bilijun dolara, prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda.

Veći dio ekonomske moći BRICS-a, u čijem sastavu su još Egipat, Etiopija, Indonezija, Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati, dolazi od Kine koja čini više od 60 posto ukupne gospodarske snage BRICS-a.

# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# BRICS
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