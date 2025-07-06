Dok Netanjahu putuje u Vašington: Pojavili su se novi detalji o prijedlogu za prekid vatre u Gazi

Jedna osoba upoznata s tokom pregovora dostavila je agenciji AP kopiju najnovijeg prijedloga za prekid vatre koji su posrednici predali Hamasu, a autentičnost dokumenta potvrdile su još dvije osobe bliske procesu. Sva trojica sagovornika govorila su pod uvjetom anonimnosti jer nisu ovlašteni javno komentarisati osjetljive pregovore.

Prema dokumentu, predviđa se 60-dnevno primirje tokom kojeg bi Hamas predao deset živih i 18 mrtvih talaca, dok bi se izraelske snage povukle u tampon zonu duž granica Gaze s Izraelom i Egiptom.

U tom periodu bi u Pojas Gaze ušla velika količina humanitarne pomoći, a distribuciju bi preuzele agencije Ujedinjenih nacija i Palestinski crveni polumjesec.

U dokumentu se ne navodi šta bi se desilo s organizacijom Gaza Humanitarian Foundation, američkom organizacijom koja od maja dijeli hranu. Izrael želi da upravo ta organizacija zamijeni sistem koji trenutno koordinira UN.

Tramp kao garant

Kao i u prethodnim sporazumima o primirju, palestinski zatvorenici iz izraelskih zatvora bili bi oslobođeni u zamjenu za taoce, ali broj još nije utvrđen.

Prijedlog ne garantuje trajni prekid rata – što je glavni zahtjev Hamasa – ali navodi da bi se tokom tih 60 dana vodili pregovori o stalnom primirju. Tokom tog perioda, “predsjednik (Donald) Tramp garantuje da će Izrael obustaviti vojne operacije”, navodi se u dokumentu. Dodaje se i da će Tramp “lično objaviti sporazum o prekidu vatre”.

Trampova lična garancija čini se kao pokušaj da se Hamasu pošalje poruka da Izrael neće jednostrano nastaviti s borbenim djelovanjima, kao što se desilo u martu tokom prethodnog primirja kada su pregovori zapeli.

Tramp je prošle sedmice izjavio da je Izrael pristao na uvjete za 60-dnevni prekid vatre, ali nije jasno da li se ti uvjeti poklapaju s dokumentom koji je vidio AP. Hamas je zatražio određene izmjene, ali nije precizirao koje.

U međuvremenu, jedan izraelski zvaničnik izjavio je da je sigurnosni kabinet kasno sinoć odobrio slanje pomoći u sjeverni dio Gaze, gdje civili trpe tešku nestašicu hrane. Zvaničnik je govorio pod uvjetom anonimnosti jer nije ovlašten za iznošenje detalja u javnost.

Od završetka prethodnog primirja u martu, sjever Gaze prima tek minimalne količine pomoći. Najbliže distribucijsko mjesto Gaza Humanitarian Foundationa nalazi se kod koridora Netzarim, južno od Gaze, koji razdvaja sjeverni i južni dio teritorije.

Izrael pogodio 130 ciljeva širom Gaze

U izraelskim napadima pogođene su dvije kuće u Gazi, pri čemu je ubijeno 20 Palestinaca, a ranjeno još 25, izjavio je Muhamed Abu Selmija, direktor bolnice Šifa.

Izraelska vojska je saopštila da su napadnuti položaji pripadnika Hamasa na dvije lokacije u području grada Gaze.

Na jugu Gaze, u napadu na naselje Muwasi, gdje u šatorima žive hiljade raseljenih, izraelske snage ubile su 18 Palestinaca, saopćili su iz bolnice Naser u obližnjem Kan Junisu. Među ubijenima su, kako navode, bile i dvije porodice.

- Moj brat, njegova supruga, njihovo četvero djece, sin i kćerka mog rođaka... Osam ih je nestalo - rekao je Saker Abu el-Heir dok su se okupljeni na pijesku spremali za dženazu.

Vojska Izraela nije komentarisala ovaj napad, ali je saopštila da je u posljednja 24 sata gađano 130 ciljeva širom Gaze, uključujući, kako navode, komandne centre Hamasa, skladišta, oružje i lansere, te da su ubili veći broj boraca na sjeveru Gaze.

Podjele oko završetka rata

Uoči posredničkih pregovora s Hamasom u Kataru, Netanjahuov kabinet je saopćio da ta militantna grupa traži “neprihvatljive” izmjene u prijedlogu primirja. Hamas je, ipak, u petak navečer dao “pozitivan” odgovor na posljednju verziju.

Grupa traži garancije da bi početni prekid vatre doveo do potpunog okončanja rata i povlačenja izraelskih trupa iz Gaze. Pregovori su i ranije propadali jer Hamas zahtijeva da se osigura kraj rata kroz daljnje razgovore, dok Netanjahu insistira da će se borbe nastaviti kako bi se Hamas uništio.

Rat je počeo 7. oktobra 2023, kada je Hamas napao Izrael, ubivši oko 1.200 ljudi i uzevši 251 taoca. Većina ih je oslobođena tokom ranijih primirja. Izrael je odgovorio ofanzivom u kojoj je, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, ubijeno više od 57.000 Palestinaca, od čega više od polovine žene i djeca.

Ministarstvo, koje djeluje pod upravom Hamasa, ne pravi razliku između civila i boraca. Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije ove brojke smatraju najpouzdanijim podacima o broju žrtava.