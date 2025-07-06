Izrael najavljuje napade na jemenske luke: Evakuacija naređena nakon potapanja grčkog broda

Izraelska vojska (IDF) naredila je evakuaciju stanovništva iz tri jemenske luke, najavljujući udare zbog, kako navode, “vojnih aktivnosti koje se tamo sprovode”.

Portparol IDF-a izjavio je da će mete napada biti luke Hodeida, Ras Isa i Salif, kao i elektrana u gradu Hodeidi, prenosi agencija Reuters.

Ova najava dolazi nakon današnjeg napada na jedan brod, koji se dogodio 95 kilometara jugozapadno od Hodeide, kada je više manjih plovila otvorilo vatru iz malokalibarskog oružja i samohodnih bacača granata.

Napad se dovodi u vezu s jemenskom pobunjeničkom grupom Huti, koja još od novembra 2023. izvodi napade na brodove u Crvenom moru i na izraelsku teritoriju, navodeći da to čine iz solidarnosti s Palestincima u Gazi, pogođenim izraelskim vojnim operacijama.

Huti su dosad ciljali trgovačke brodove koji prolaze kroz Crveno more prema Sueckom kanalu – jednom od ključnih puteva za energetski i komercijalni transport iz Azije i Bliskog istoka ka Evropi.

U maju ove godine, Huti su pristali na sporazum o prekidu vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama. Od tada su obustavljeni napadi na američke brodove, dok je zauzvrat Washington prekinuo bombardovanje položaja Huta u Jemenu.