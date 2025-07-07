Izrael napao Jemen: Pogođen i brod koji su Huti zaplijenili 2023. godine

Vojne snage Izraela noćas su napali Jemen, a prema pisanju medija, bačeno je oko šezdeset bombi. Huti su ispalili dvije balističke rakete.

Napadi Izraela su bili usmjereni na luke Hodeidah, Salif i Ras Isa (Issa), kao i na elektranu Ras Katif (Qatif). Mediji u Izraelu izvještavaju da su snage Izraela tri puta ranije napale infrastrukturu.

Jedan od napada usmjeren na brod Galaxy Leader povezan s Izraelom, koji su jemenske oružane snage zarobile 19. novembra 2023. godine.

U istom kontekstu, ministar sigurnosti Izraela Israel Kac (Katz) objavio je da izraelske snage "snažno napadaju" ciljeve u jemenskim lukama, elektrani Ras Katib (Qatib) i brodu Galaksi Lider (Galaxy Leader).

Korišteni projektili

Izraelski mediji izvijestili su da je u operaciji korišteno 53 projektila.

Jemenski vojni izvori rekli su Al Mayadeenu da je protivzračna odbrana lansirala prvi val projektila zemlja-zrak, prisiljavajući 10 izraelskih aviona da napuste jemenski zračni prostor prije nego što su mogli izvesti svoje napade.

Prethodno je portparol jemenskih oružanih snaga, brigadni general Jahja Sare (Yahya Saree), objavio da se jemenske zračne snage "trenutno suočavaju s cionističkom agresijom na našu zemlju".

- Naša protivzračna odbrana spremna je i voljna suprotstaviti se izraelskim napadima na našu zemlju punom snagom - naglasio je Sare.

Oko 3:45 ujutro (po lokalnom vremenu), projektil je lansiran iz Jemena prema izraelskim ciljevima. Navodno su izraelske okupacijske snage presrele projektil, oglasivši sirene u nekoliko područja na jugu okupirane Zapadne obale i u blizini Mrtvog mora.

Nema prolaska brodova

Predsjednik Upravnog odbora Jemenske novinske agencije (SABA), Nasruddin Amer (Nasruddin), rekao je da operacije podrške Gazi "neće prestati dok se agresija ne zaustavi i blokada ne ukine", u objavi na X-u.

- Cionistička agresija nije i neće moći zaustaviti jemenske napade duboko unutar svog teritorija. Nijedan brod neće proći kroz područje operacija naših oružanih snaga - objasnio je Amer.