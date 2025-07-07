Tramp izvrijeđao Maska zbog osnivanja nove stranke: Postao je olupina voza, totalno je van "šina"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) jučer je odluku milijardera i bivšeg svog saradnika Ilona Maska (Elon Musk) o osnivanju i finansiranju nove američke političke stranke nazvao "smiješnom".

- Treće stranke nikada nisu funkcionisale, pa se on može zabavljati s tim, ali mislim da je to smiješno – izjavio je Tramp novinarima koji su putovali s njim natrag u Bijelu kuću iz njegovog golf kluba u Nju Džerziju (New Jerseyju).

Zatim je detaljno objasnio u objavi na svojoj platformi društvenih medija Truth Social.

- Žao mi je gledati kako Ilon Mask potpuno „izvan šina“, u biti postajući olupina voza u posljednjih pet sedmica. On čak želi osnovati treću političku stranku, unatoč činjenici da nikada nisu uspjeli u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna stvar za koju su treće stranke dobre je stvaranje potpunog i potpunog prekidanja i haosa – istakao je Tramp.

Zatim je nastavio tvrditi da je Maska motiviralo nezadovoljstvo njegovim planom da ukine subvencije za poticanje kupovini električnih vozila.