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BIVŠI SARADNICI

Tramp izvrijeđao Maska zbog osnivanja nove stranke: Postao je olupina voza, totalno je van "šina"

Treće stranke nikada nisu funkcionisale, pa se on može zabavljati s tim, ali mislim da je to smiješno, izjavio je Tramp

Mask i Tramp: Bivši saradnici. AP

A. O.

7.7.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) jučer je odluku milijardera i bivšeg svog saradnika Ilona Maska (Elon Musk) o osnivanju i finansiranju nove američke političke stranke nazvao "smiješnom".

- Treće stranke nikada nisu funkcionisale, pa se on može zabavljati s tim, ali mislim da je to smiješno – izjavio je Tramp novinarima koji su putovali s njim natrag u Bijelu kuću iz njegovog golf kluba u Nju Džerziju (New Jerseyju).

Zatim je detaljno objasnio u objavi na svojoj platformi društvenih medija Truth Social.

- Žao mi je gledati kako Ilon Mask potpuno „izvan šina“, u biti postajući olupina voza u posljednjih pet sedmica. On čak želi osnovati treću političku stranku, unatoč činjenici da nikada nisu uspjeli u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna stvar za koju su treće stranke dobre je stvaranje potpunog i potpunog prekidanja i haosa – istakao je Tramp.

Zatim je nastavio tvrditi da je Maska motiviralo nezadovoljstvo njegovim planom da ukine subvencije za poticanje kupovini električnih vozila.

Tramp je također optužio Maska da traži neprimjeren utjecaj tražeći od predsjednika da nominira njegovog prijatelja, Džereda Isakmena (Jareda Isaacmana), za administratora NASA-e. Nakon što je Musk napustio svoju ulogu posebnog vladinog zaposlenika u Trampovoj administraciji, Isakmenova nominacija je povučena.

- Također sam smatrao neprimjerenim da vrlo bliski Ilonov prijatelj, koji je bio u svemirskom poslu, vodi NASA-u, kada je NASA tako veliki dio Ilonovog korporativnog života - napisao je Tramp.

Ranije u nedjelju, Trampov ministar finansija rekao je da bi se Mask trebao usredotočiti na vođenje svojih kompanija i kloniti se politike, dan nakon što je najbogatija osoba na svijetu – i bivši savjetnik Bijele kuće – objavila osnivanje nove političke stranke.

# SAD
# STRANKA
# DONALD TRUMP
# ELON MUSK
# POLITIČKA PARTIJA
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