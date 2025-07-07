Izraelski vojnik izvršio samoubistvo: "Mama, stalno vidim tijela, ne mogu više"

Vojnik Izraela Daniel Edri počinio je samoubistvo nakon što se vratio u Izrael. On je učestvovao i svjedočio zločinima počinjenim tokom izraelskih ratova u Gazi i Libanu.

Muškarac se zapalio u svom automobilu u šumi Birija (Biriya) blizu Safada, u okupiranoj Gornjoj Galileji, a on je patio od teške psihičke traume.

Kako je prijavljeno u izvještajima, bio je u dubokoj mentalnoj nevolji zbog ratova u Libanu i Pojasu Gaze. Njegova majka je tražila da ima vojnu sahranu, ali do sada njen zahtjev nije odobren.

- Rekao mi je da je vidio užase i rekao mi: „Mama, osjećam miris tijela i stalno vidim tijela. Ne mogu više“ - prisjetila se njegova majka.

Porast samoubistava

Služio je i u Gazi i u Libanu kao dio izraelske vojske, koja tvrdi da su samoubistva naglo porasla otkako je započela rat u Gazi u oktobru 2023. godine. Od tada je broj vojnika koji razmišljaju o samoubistvu ili prijete njime porastao za 145 posto, prema službenoj vojnoj statistici.

Nedavna studija Univerziteta u Tel Avivu također je otkrila da 12 posto rezervista koji su se borili u Gazi pati od teških psihičkih poremećaja, a mnogi se sada smatraju nesposobnima za službu.

Rat u Gazi, koji sada traje 21 mjesec, izazvao je sve više izvještaja o zločinima, a grupe za ljudska prava upozoravaju na masovna ubistva civila, napade na bolnice i konvoje s pomoći te sistematsko ciljanje porodica.

Masovne grobnice

Istražitelji UN-a otkrili su masovne grobnice u blizini bolnica u Gazi, kao što su al-Šifa (al-Shifa) i Naser (Nasser), s tijelima koja pokazuju znakove pogubljenja - vezane ruke, gole i ustrijeljene.

Izraelske snage do sada su ubile preko 57.000 Palestinaca, većinom žena i djece, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.