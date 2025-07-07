Broj žrtava bujičnih poplava u američkoj saveznoj državi Teksas porastao na 82

Broj žrtava bujičnih poplava u američkoj saveznoj državi Teksas porastao je na 82, uključujući 28 djece, prema medijskom izvještaju kasno u nedjelju.

Ukupan broj žrtava uključuje 68 smrtnih slučajeva u okrugu Ker (Kerr), šest smrtnih slučajeva u okrugu Travis, tri smrtna slučaja u okrugu Burnet, po dva smrtna slučaja u okruzima Kendel (Kendall) i Viliamson (Williamson) i jedan smrtni slučaj u okrugu Tom Grin (Tom Green).

Zračni spasilački timovi u Teksasu neprestano rade od smrtonosnih poplava na traganju za preživjelima u regiji Hil Kontri (Hill Country), rekla je jedna osoba uključena u akciju za CNN.

Ranije u nedjelju, predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump) rekao je da planira posjetiti Teksas kasnije ove sedmice.

- Vjerovatno u petak. Željeli smo da odemo. Uradio bih to danas, ali bismo im samo smetali - vjerovatno u petak - rekao je novinarima Tramp u Moristaunu (Morristownu), Nju Džerzi (New Jersey).

Prije najave ove posjete, Tramp je rekao da je potpisao deklaraciju o velikoj katastrofi za okrug Ker "kako bi osigurao da naši hrabri prvi interventni timovi odmah imaju resurse koji su im potrebni".