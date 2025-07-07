Amerika bruji o izvještaju FBI-a: Nismo pronašli dokaze o Epstajnovoj listi, on se ubio!

Interna revizija koju su naložili zvaničnici Ministarstva pravosuđa i FBI-ja, imenovani od strane predsjednika SAD-a Donalda Trampa, nije pronašla dokaze da je pokojni finansijer Džefri Epstajn (Jeffrey Epstein) imao tzv. "listu klijenata" – popis utjecajnih osoba koje je navodno ucjenjivao ili s kojima je sarađivao u zlostavljanju žena, izvještava ABC News.

"Snimke postoje, lista ne"

U dokumentu se također navodi da je objavljeno nekoliko sati videozapisa iz zatvora koji dodatno potvrđuju da je Epstajn počinio samoubistvo u zatvorskoj ćeliji na Manhattanu 2019. godine, suprotno tvrdnjama i teorijama zavjere koje su godinama promicali saveznici predsjednika Trampa.

Prema istom izvještaju, ne očekuju se daljnje optužnice povezane s Epstajnovim slučajem jer "istražitelji nisu pronašli dokaze koji bi opravdali pokretanje istrage protiv neimenovanih trećih osoba".

Američka ministrica pravosuđa Pam Bondi ranije je obećala objaviti opsežnu dokumentaciju vezanu uz savezne istrage o Epstajnu, ali je u nedavnim intervjuima rekla da je došlo do kašnjenja zbog "desetaka hiljada" snimaka koje su u posjedu FBI-ja i koje navodno prikazuju dječju pornografiju.

U februaru je Bondi na događaju u Bijeloj kući podijelila registrator s dokumentima o Epstajnu pristašama predsjednika Trampa s društvenih mreža, ali se pokazalo da u dokumentima nije bilo gotovo ništa novo. Taj potez iznenadio je i razljutio neke Trampove saveznike koji su očekivali objavu dodatnih detalja.

Trampovu državnu tužiteljicu prozivaju da skriva dokaze

Bondi je zbog kašnjenja u objavi sve više na meti kritika Trampovih pristaša, koji već godinama špekuliraju da vlada skriva dokaze, osobito tzv. "listu klijenata", kako bi zaštitila moćne poslovne ljude i političare.

U obrazloženju zašto neće objaviti dodatne materijale, Ministarstvo pravosuđa u memorandumu navodi da je "jedan od najvažnijih prioriteta borba protiv iskorištavanja djece i pružanje pravde žrtvama", dodajući: "Širenje neutemeljenih teorija o Epsttajnu ne služi tim ciljevima."

Predsjednik Tramp i Bijela kuća u posljednjim su mjesecima suočeni s nizom pitanja o objavi nove "faze" dokumenata koje je Bondi ranije najavila. Na pitanje u Ovalnom uredu 22. aprila kada će dokumenti biti objavljeni, Trump je odgovorio: "Ne znam. Razgovarat ću s ministricom pravosuđa o tome."

U međuvremenu je Elon Mask, nakon razlaza s Trampom i odlaska iz administracije, na platformi X objavio tvrdnju da se dokumenti odgađaju jer se u njima nalazi Trampovo ime: "Vrijeme je da se objavi prava bomba: Donald Tramp je u Epstajnovim dokumentima. Zato ih nisu objavili. Ugodan dan, DJT."

Mask je kasnije izbrisao tu objavu. Jučer je pak podijelio objavu u kojoj se pita zašto je jedino Ghislaine Maxwell osuđena u slučaju Džefrija Epstajna.

Mask proziva Trampa

Tramp je za NBC News odbacio Maskove tvrdnje: "To su stare priče. O tome se priča godinama. Čak je i Epstajnov advokat rekao da nemam nikakve veze s tim – to su stare vijesti."

Dodao je da s Epstajnom "nije bio prijatelj barem 18 godina prije njegove smrti". Prema izvorima ABC Newsa, Bondi je u više navrata pritiskala direktora FBI-ja Kasha Patela da preispita još neobjavljene informacije iz slučaja jednog od najzloglasnijih seksualnih predatora u novijoj američkoj historiji. U taj su proces bili uključeni i brojni agenti FBI-ja, inače zaduženi za nacionalnu sigurnost.

Na upit Fox Newsa u ožujku o pritiscima MAGA pokreta za objavu više dokumenata, Bondi je potvrdila da Ministarstvo radi na tome: "Objavit ćemo koliko god možemo, što brže možemo."