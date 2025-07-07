Ovo su detalji o prijedlogu za primirje u Gazi: Izraelska vojska bi se povukla u "tampon zonu"

Nove detalje o prijedlogu SAD za primirje u Gazi, te okončanje sukoba između palestinske grupe Hamas i Izraela koji je počeo 7. oktobra 2023. godine, objavio je Associated Press.

Više izvora koji su imali uvid u ovaj dokument je za AP potvrdilo da je prijedlog je da se obustave vojne operacije na 60 dana, a tokom ovog perioda, Hamas bi pustio sve izraelske taoce koji su i dalje živi, te također u ovu zemlju poslao i tijela preostalih osoba.

Povlačenje vojske

S druge strane, Izrael bi povukao svoju vojsku u "tampon zone" na granici s Gazom, te na granici ove palestinske teritorije i Egipta.

Uz to, u Gazu bi ušle značajne količine humanitarne pomoći, dok bi određen broj, koji još nije dogovoren, palestinskih zarobljenika bilo pušteno iz izraelskih zatvora.

Još jedna stvar koja nije u potpunosti dogovorena je status Humanitarne fondacije za Gazu (GHF), američko-izraelske organizacije koja je preuzela dijeljenje humanitarne pomoći Palestincima. Ova organizacija je djelomično i kontroverzna, imajući u vidu da je tokom dijeljenja humanitarne pomoći u prethodnih nekoliko sedmica ubijeno više desetina Palestinaca.

Prijedlog ne garantuje trajni kraj rata, što je uslov koji zahtijeva Hamas, ali navodi da bi se pregovori o trajnom prekidu vatre vodili tokom 60 dana.

Obustave vojnih operacija

Tokom tog perioda, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) "garantuje da će se Izrael pridržavati" obustave vojnih operacija, navodi se u dokumentu, dodajući da će Tramp lično objaviti sporazum o prekidu vatre.

Trampova lična garancija čini se kao pokušaj da se Hamas uvjeri da Izrael neće jednostrano obnoviti borbe kao što je to učinio u martu tokom prethodnog prekida vatre, kada su pregovori o njegovom produženju naišli na zastoj.

Tramp je prošle sedmice rekao da je Izrael pristao na uslove za 60-dnevni prekid vatre, ali nije bilo jasno da li se ti uslovi podudaraju s onima iz dokumenta koji je pregledala agencija AP. Hamas je zatražio određene izmjene, ali ih nije precizirao.

Odobreno slanje pomoći

Nezavisno od toga, jedan izraelski zvaničnik rekao je da je sigurnosni kabinet kasno u subotu odobrio slanje pomoći u sjevernu Gazu, gdje civili pate od ozbiljnog nedostatka hrane.

U sjevernu Gazu je ušlo samo malo pomoći otkako je Izrael prekinuo posljednji prekid vatre u martu. Najbliža tačka za distribuciju pomoći GHF-a nalazi se blizu koridora Netzarim južno od grada Gaze, koji razdvaja sjeverni i južni dio teritorije.