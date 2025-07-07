Težak incident na sjeveru Iraka: Poginulo 12 turskih vojnika

Dvanaest turskih vojnika poginulo je nakon što su bili izloženi metanu tokom operacije pretrage na sjeveru Iraka, saopćilo je u ponedjeljak tursko Ministarstvo nacionalne odbrane.

Indicent se dogodio jučer dok su vojnici provodili operaciju čišćenja pećine na nadmorskoj visini od 852 metra, koju su koristili teroristi PKK-a u zoni Operacije Claw-Lock.

Turski ministar nacionalne odbrane Yasar Guler otputovao je u to područje kako bi izvršio inspekcije i prisustvovao komemoraciji u čast poginulih vojnika. Ministarstvo je izrazilo saučešće porodicama preminulih i cijeloj naciji.

U ranijoj izjavi, Ministarstvo je navelo da se incident dogodio tokom misije pronalaska posmrtnih ostataka turskog vojnika kojeg su teroristi PKK ubili 2022. godine. U saopćenju je navedeno da je metanu bilo izloženo ukupno 19 vojnika.

Teroristi PKK-a često se skrivaju na sjeveru Iraka kako bi planirali prekogranične napade na Tursku. Kako bi se borila protiv ove prijetnje, Turska je 2022. godine pokrenula operaciju "Claw-Lock", usmjerenu na skrovišta PKK-a u regijama Metina, Zap i Avasin-Basyan na sjeveru Iraka.

PKK, koji vodi 40-godišnju terorističku kampanju protiv Turske, klasificiran je kao teroristička organizacija od strane Turske, SAD i Evropske unije. YPG je sirijski ogranak PKK-a.