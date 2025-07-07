Tijelo muškarca pronađeno u zmiji dugoj 8,5 metara

Zabrinuta porodica je već narednog jutra krenula u potragu. Na rubu ceste pronašli su njegov motor, što je dodatno pojačalo strah. Kasnije tokom dana, primijetili su ogromnog mrežastog pitona s jasno vidljivim napuhanim stomakom, kako leži u šikari nedaleko od vrtne kućice. U strahu od najgoreg, mještani su uhvatili zmiju i rasporili je. U njenoj unutrašnjosti nalazilo se La Notijevo tijelo, što su zabilježili i lokalni mediji.

Farmer La Noti (La Notty), star 63 godine, pronađen je mrtav unutar pitona dugog 8,5 metara u jugoistočnom dijelu indonezijskog otoka Sulavesi, javlja CNN Indonesia. Tragedija se dogodila rano ujutro u petak, dok je muškarac hranio životinje u svom voćnjaku. Zmija ga je napala, zgnječila i potom progutala, jer nije imao nikakvo oružje kojim bi se mogao odbraniti.

Načelnik policije Masud Gunavan (Masud Gunawan) izjavio je: "Žrtva se oprostila od porodice rekavši da ide nahraniti životinje, ali se više nije vratila kući. Porodica i mještani su ga tražili i otkrili da ga je progutao veliki piton. Porodica je prihvatila uzrok smrti i pomolila se za svog rođaka."

La Ode Risaval (La Ode Risawal), šef odjela za hitne situacije i logistiku u lokalnom uredu za upravljanje katastrofama, potvrdio je da je La Noti svakodnevno radio u voćnjaku.

- Ovo je prvi put da je čovjeka u ovom području pojela zmija. U posljednje vrijeme pitoni se sve češće pojavljuju u kućama i vrtovima. Upozorili smo stanovnike da budu oprezni kada sami odlaze u šumu zbog posla - rekao je on.

La Ode Kaida, rukovodilac Agencije za očuvanje prirodnih resursa u toj regiji, izjavio je da bi porast susreta s pitonima mogao biti posljedica narušavanja njihovog prirodnog staništa ili smanjenja broja plijena.

Indonezija je dom nekih od najvećih pitona na svijetu. Za razliku od susjednih zemalja jugoistočne Azije koje su prošle kroz ubrzanu urbanizaciju, indonezijski arhipelag i dalje ima prostrane šume i bogatu biološku raznolikost, što predstavlja idealno stanište za ove velike zmije.