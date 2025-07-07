Ljetni kamp za djevojke potvrđio da je 27 kamperica i savjetnica poginulo u poplavama

Kamp Mystic, ljetni kršćanski kamp za djevojke u američkoj saveznoj državi Teksas, saopćio je u ponedjeljak da je najmanje 27 kamperica i savjetnica poginulo u bujičnim poplavama koje su uništile objekt prošle sedmice, javlja Anadolu.

- Kamp Mystic tuguje zbog gubitka 27 kamperica i savjetnica nakon katastrofalnih poplava na rijeci Guadalupe - navodi se u saopćenju kampa objavljenom na njegovoj web stranici.

Kamp, koji pruža usluge djevojčicama tokom ljetnih mjeseci, dodao je da nastavlja saradnju sa vlastima uključenim u potragu za nestalim djevojčicama.

- Duboko smo zahvalni na podršci zajednice, hitnih službi i zvaničnika na svim nivoima - navodi se u saopćenju.

Broj poginulih u bujičnim poplavama u američkoj saveznoj državi Teksas porastao je na 82, uključujući 28 djece, prema sinoćnjem izvještaju CNN-a.

Okrug Kerr zabilježio je 68 smrtnih slučajeva, a smrtni slučajevi prijavljeni su i u okruzima Travis, Burnet, Kendall, Williamson i Tom Green.

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je deklaraciju o velikoj katastrofi za okrug Kerr i najavio planove da posjeti Teksas kasnije ove sedmice kako bi procijenio štetu.

Poplave su počele kasno u četvrtak i trajale su do ranih jutarnjih sati u petak, kada su obilne kiše zahvatile rijeku Guadalupe, podižući njen vodostaj na više od 11,8 metara, nadmašujući drugu najveću modernu poplavu u regiji iz 1987. godine.