Ruski ministar pronađen mrtav nekoliko sati nakon što ga je Putin smijenio: Ruski mediji govore da se ubio iz pištolja

Roman Starovoit (53), bivši ruski ministar saobraćaja, pronađen je mrtav u porodičnoj kući u selu Mjakino, u okrugu Odincovo u Moskovskoj oblasti – svega nekoliko sati nakon što ga je predsjednik Vladimir Putin razriješio dužnosti.

Prema navodima ruskih medija, riječ je o samoubistvu vatrenim oružjem. Pištolj je pronađen pored tijela, a navodno je riječ o službenom oružju koje mu je Ministarstvo unutrašnjih poslova dodijelilo još 2023. godine.

Ozbiljna kriza

Kremlj se nije oglasio povodom smjene Starovoita, a portparol predsjedništva Dmitrij Peskov odbio je komentarisati slučaj.

Na njegovo mjesto privremeno je imenovan njegov dosadašnji zamjenik Andrej Nikitin, koji je do februara ove godine obavljao dužnost guvernera Novgorodske oblasti.

Smjena Starovoita dolazi u trenutku ozbiljne krize u ruskom vazdušnom saobraćaju. Tokom proteklog vikenda i početka ove sedmice otkazano je 485 letova, dok ih je čak 1.900 bilo odloženo. Najteže su pogođeni aerodromi Šeremetjevo u Moskvi i Pulkovo u Sankt Peterburgu, gdje je, prema procjenama, jutros bilo blokirano oko 7.000 putnika.

Neredi u avio-saobraćaju povezani su s ukrajinskim napadima dronovima, koji su, prema dostupnim izvještajima, pogodili više aerodroma širom Rusije – uključujući zapadne, centralne i sibirske regione.

Kašnjenje letova

– Ukrajinski napadi dronovima na ruske aerodrome usmjereni su na narušavanje vazdušne logistike – navodi se na Telegram kanalu Kremlin Whisperer.

– Poremećaji u rasporedu, kašnjenja stotina letova, obustava rada na pet aerodroma – sve to postaje ne samo taktička, već i strateška operacija, usmjerena na uzdrmavanje uobičajenog životnog ritma i demonstraciju ranjivosti sistema.

Ruske avio-kompanije suočavaju se s ozbiljnim posljedicama – oko 43.000 putnika zatražilo je povrat novca, dok je za njih 94.000 obezbijeđen hotelski smještaj. Procijenjena materijalna šteta trenutno iznosi oko 186 miliona funti, a očekuje se da će taj iznos nastaviti rasti.