Tramp: SAD će uvesti 25 posto carina Japanu i Južnoj Koreji

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u ponedjeljak je objavio da će Vašington uvesti carine od 25 posto na robu iz Japana i Južne Koreje počevši od 1. augusta.

Tramp je objavio pisma japanskom premijeru Išibi Šigeruu i južnokorejskom predsjedniku Li Džae-mjungu na Truth Socialu, rekavši da je "naš odnos, nažalost, daleko od recipročnog."

- Ako iz bilo kojeg razloga odlučite povećati carine, onda će, bez obzira na broj koji odaberete da ih povećate, biti dodat na 25 posto koje naplaćujemo - dodao je Tramp.