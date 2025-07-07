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PREDSJEDNIK SAD

Tramp: SAD će uvesti 25 posto carina Japanu i Južnoj Koreji

Svako povećanje carina bit će usklađeno s postojećih 25 posto, upozorio je Tramp u pismima liderima zemalja

Donald Tramp. Pool / AP

M. Až.

7.7.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u ponedjeljak je objavio da će Vašington uvesti carine od 25 posto na robu iz Japana i Južne Koreje počevši od 1. augusta.

Tramp je objavio pisma japanskom premijeru Išibi Šigeruu i južnokorejskom predsjedniku Li Džae-mjungu na Truth Socialu, rekavši da je "naš odnos, nažalost, daleko od recipročnog."

- Ako iz bilo kojeg razloga odlučite povećati carine, onda će, bez obzira na broj koji odaberete da ih povećate, biti dodat na 25 posto koje naplaćujemo - dodao je Tramp.

# JUŽNA KOREJA
# JAPAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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