Huti tvrde da su potopili grčki brod: Napad čamcima, raketama i dronovima kod obale Jemena

Glasnogovornik jemenskih Huta, general Jahja Kasim Sari (Yahya Qasim Saree), objavio je da su njihove snage izvele napad na trgovački brod "Magic Seas", koji je plovio pod liberijskom zastavom, ali je u vlasništvu grčke kompanije.

Prema njegovim riječima, brod je napadnut jer je uplovio u "okupirane palestinske pomorske luke".

- Operacija je direktno pogodila brod, što je dovelo do prodora vode. Sada je izložen potonuću. Naše snage su omogućile posadi da se sigurno evakuiše - rekao je Sari.

Incident se dogodio 6. jula u južnom dijelu Crvenog mora, kod jemenske obale.

Prema informacijama koje su objavili Huti, brod je prvo napadnut s osam brzih naoružanih čamaca, nakon čega je uslijedila razmjena vatre s brodskim osiguranjem. Nakon toga, lansirana su četiri drona, od kojih su dva pogodila lijevu stranu broda i izazvala veliki požar.

Navodi se i da su ispaljene tri protivbrodske rakete, a dvije su navodno direktno pogodile brod.

Ovo je prvi veliki napad Huta na trgovačke brodove u Crvenom moru ove godine, nakon više mjeseci zatišja. Napad je dodatno uzdrmao osjetljivo primirje i označio značajnu eskalaciju u taktikama koje ova jemenska grupa koristi.

Posada broda, koju je činilo 22 mornara, uspješno je evakuirana prije nego što se plovilo počelo puniti vodom i zahvatila ga vatra.

Incident je izazvao dodatnu zabrinutost među operaterima pomorskog prometa u regiji i postavio nova pitanja o efikasnosti postojećih mjera zaštite.