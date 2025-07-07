Aktivisti ne odustaju: Nakon pokušaja s Gretom, kreću ka Gazi drugim brodom

Koalicija Flotila slobode najavila je da će u petak ponovo isploviti prema Gazi, ovog puta s drugim brodom pod nazivom "Handala", prenio je Jerusalem Post.

Brod će krenuti iz italijanskog grada Sirakuza, a prema riječima organizatora, cilj mu je da "probije blokadu zbog djece Gaze".

Naziv "Handala" potječe od lika iz stripa kojeg je stvorio palestinski karikaturista Nadži al-Ali. Handala je postao simbol palestinskog otpora – prikazuje se kao bosonogo dijete s ogrebotinama i zakrpama, uvijek okrenuto leđima.

Brod "Madleen" iz iste koalicije dospio je u centar pažnje u junu, kada je pokušao doploviti do Gaze sa švedskom klimatskom aktivisticom Gretom Tunberg (Thunberg) na palubi.

Brod presretnut, posada deportovana

Izraelske oružane snage presrele su "Madleen" prije nego je stigao do obale Gaze, a svi putnici s broda su deportovani iz Izraela.

Koalicija tvrdi da su izraelske snage ilegalno zaplijenile brod u međunarodnim vodama i da su komandosi protiv volje priveli dvanaest nenaoružanih civila – među kojima su bili i jedan zastupnik Evropskog parlamenta, ljekar, novinari i aktivisti za ljudska prava – te ih ispitivali i zlostavljali prije deportacije.

- Njihov "zločin"? Pokušaj da se Palestincima pod opsadom dostavi hrana, lijekovi i poruka solidarnosti - navela je koalicija.

- Mi nismo vlade. Mi smo ljudi koji djeluju tamo gdje su institucije zakazale. Nećemo odustati - poručuju iz Flotile slobode.

Pomoć i poruka solidarnosti

- Brod Handala prevozit će prijeko potrebnu humanitarnu pomoć i poruku solidarnosti ljudi širom svijeta koji odbijaju šutjeti dok je Gaza izložena gladi, bombardovanju i ruševinama - poručili su organizatori.

Koalicija Flotila slobode opisuje se kao "pokret solidarnosti među ljudima", koji okuplja inicijative i kampanje iz različitih krajeva svijeta s ciljem ukidanja izraelske blokade Gaze.