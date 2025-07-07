Zastrašujući rezultati ankete: Većina Izraelaca vjeruje da u Gazi nema nevinih

Anketa provedena početkom juna na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalemu donijela je zabrinjavajuće rezultate – velika većina jevrejskih Izraelaca slaže se s tvrdnjom da u Gazi "nema nevinih".

Prema rezultatima ankete, 64 posto ispitanika podržava ovu izjavu, što znači da gotovo dvije trećine Izraelaca vjeruje da među stanovnicima Gaze nema nedužnih. Međutim, taj broj je u stvarnosti još veći kada se izdvoje ispitanici palestinskog porijekla s izraelskim državljanstvom, koji čine oko 20 posto ukupne populacije. Čak 92 posto njih protivi se takvom stavu.

Istraživanje je pokazalo da podrška ovoj izjavi varira i u zavisnosti od političke orijentacije: 87 posto glasača aktuelne izraelske vlade slaže se s izjavom, 73 posto desničara koji ne podržavaju vladajuću koaliciju, 63 posto centrista i čak 30 posto onih koji se politički svrstavaju na lijevo.

Oštra retorika

Ovakva rasprostranjena podrška narativima koji sugeriraju kolektivnu krivicu civila u Gazi izaziva ozbiljnu zabrinutost i ne može se promatrati odvojeno od ranijih izjava izraelskih zvaničnika.

Tako je još 2018. godine tadašnji ministar odbrane Avigdor Liberman izjavio: "U Pojasu Gaze nema nevinih."

Sličnu retoriku koristio je i predsjednik Izraela Isak Hercog (Isaac Herzog) u oktobru 2023. godine, kada je kazao: "Tamo postoji cijeli narod koji je odgovoran. Ta retorika o civilima koji nisu svjesni i nisu uključeni – to jednostavno nije tačno."

Upravo su ovakve izjave, prema mišljenju stručnjaka, dio dokaza koje je Južna Afrika iznijela u tužbi protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde zbog sumnje na počinjenje genocida.

List Haaretz je krajem maja objavio tekst pod naslovom: "Nema nevinih u Gazi: Šta učiniti kada se vaše dijete iz Izraela vrati kući radikalizirano", u kojem se govori o roditeljima koji se suočavaju s ekstremnim stavovima svoje djece – od opravdavanja ubijanja civila u Gazi do mržnje prema pripadnicima drugih zajednica, uključujući ultraortodoksne Jevreje i LGBT osobe.

Rezultati istraživanja, međutim, ukazuju da problem nije izolovan – cijelo društvo u velikoj mjeri dijeli iste stavove, uključujući i vojnike koji se vraćaju s ratišta.

Kontroverzni primjer

Jedan od najkontroverznijih primjera retorike mržnje jeste i objava bivše ministrice pravde Ajelet Šaked (Ayelet Shaked) iz 2014. godine, kada je podijelila tekst u kojem se između ostalog navodi: "Ko je neprijatelj? Palestinski narod. (…) To uključuje i majke šehida, koje ih šalju u pakao s cvijećem i poljupcima. Trebale bi poći za njima, kao i kuće u kojima su odgajane zmije. U suprotnom, u njima će se odgajati još male zmije."

Iako je objava kasnije izbrisana, Šaked je godinu dana poslije postala ministrica pravde. U javnosti je nastavila negirati da podržava fašističke stavove, čak i ismijavajući takve tvrdnje snimkom reklame za parfem "Fašizam" uz komentar: "meni miriše na demokratiju".

Brojne izjave visokih izraelskih zvaničnika tokom godina, uključujući one o potrebi "košenja trave" u Gazi (termin koji se koristi za periodične vojne ofanzive), ukazuju da se ovakva ideologija duboko ukorijenila u politički diskurs.

Dugogodišnja kolonijalna logika, potkrijepljena retorikom o "pravu na samoodbranu", sada sve manje pokušava zadržati privid demokratije i ljudskih prava. Izrael, čini se, sve otvorenije odbacuje vrijednosti kojima se nekad prikrivao, ostavljajući malo prostora za sumnju u to kojim pravcem se kreće njegovo društvo.