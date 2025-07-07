Vitkof uskoro putuje u Dohu kako bi ubrzao pregovore između Hamasa i Izraela

Američki specijalni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof (Steve Witkoff) putovat će kasnije ove sedmice u Dohu s ciljem da ubrza postizanje sporazuma o prekidu vatre u Gazi i oslobađanju talaca.

Glasnogovornica Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) izjavila je da je na stolu "prihvatljiv i odgovarajući" prijedlog za prekid vatre, koji je već dobio podršku Izraela, čime se i Hamas poziva da prihvati isti.

Tokom vikenda, Hamas je saopćio da je pozitivno odgovorio na prijedlog, čime su obnovljeni neizravni pregovori sa Izraelom.

Međutim, očekuje se da će premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) na večerašnjem sastanku sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom ponoviti da Izrael ostaje pri sporazumu samo ako budu ispunjena tri ključna zahtjeva.

Prvi zahtjev je potpuno uništenje Hamasa, drugi progonstvo njegovog rukovodstva iz Gaze, a treći je potpuno razoružanje preostalih Hamasovih snaga.

Prema izvještajima arapskih medija, razoružavanje vojnih formacija Hamasa predstavlja najteži uslov oko kojeg pregovaračke delegacije vode najveće nesuglasice.

Zbog ovih složenih zahtjeva, koji ugrožavaju nastavak pregovora, iz Bijele kuće uvjeravaju da je Trampov glavni prioritet okončanje rata u Gazi i povratak svih preostalih talaca, što je i razlog zbog kojeg Vitkof putuje u Dohu.