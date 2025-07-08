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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp potpisao izvršnu naredbu o produženju roka za uvođenje tarifa do 1. augusta

Suspenzija tarifa za Kinu ostaje nepromijenjena novom izvršnom naredbom

Donald Tramp. AP

Anadolija

8.7.2025

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je u ponedjeljak izvršnu naredbu o produženju roka za uvođenje carinskih tarifa do 1. augusta.

- Na osnovu dodatnih informacija i preporuka raznih visokih zvaničnika, uključujući informacije o statusu razgovora s trgovinskim partnerima, utvrdio sam da je potrebno i prikladno produžiti suspenziju provedenu Izvršnom naredbom 14266 do 00:01 sati po istočnom vremenu 1. augusta 2025. godine - rekao je Trump u izvršnoj naredbi koju je objavila Bijela kuća.

Što se tiče Kine, zasebna suspenzija tarifa provedena Izvršnom naredbom 14298 od 12. maja ostaje na snazi ​​i nije promijenjena ovom naredbom, navodi se.

Ranije je Tramp najavio carinske stope za nekoliko zemalja, uključujući Japan i Južnu Koreju.

# SAD
# DONALD TRUMP
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