Tramp potpisao izvršnu naredbu o produženju roka za uvođenje tarifa do 1. augusta

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je u ponedjeljak izvršnu naredbu o produženju roka za uvođenje carinskih tarifa do 1. augusta.

- Na osnovu dodatnih informacija i preporuka raznih visokih zvaničnika, uključujući informacije o statusu razgovora s trgovinskim partnerima, utvrdio sam da je potrebno i prikladno produžiti suspenziju provedenu Izvršnom naredbom 14266 do 00:01 sati po istočnom vremenu 1. augusta 2025. godine - rekao je Trump u izvršnoj naredbi koju je objavila Bijela kuća.

Što se tiče Kine, zasebna suspenzija tarifa provedena Izvršnom naredbom 14298 od 12. maja ostaje na snazi ​​i nije promijenjena ovom naredbom, navodi se.

Ranije je Tramp najavio carinske stope za nekoliko zemalja, uključujući Japan i Južnu Koreju.