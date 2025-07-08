Uoči razgovora Trampa i Netanjahua, demonstranti zahtijevaju trajno primirje u Gazi

Desetine demonstranata okupile su se u ponedjeljak ispred Bijele kuće kako bi osudili posjetu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Vašingtonu, zahtijevajući trajno i bezuvjetno primirje u Gazi.

Događaj za novinare, koji su organizirali Američki muslimani za Palestinu (AMP) u saradnji s antiratnom grupom CODEPINK i Vijećem za američko-islamske odnose (CAIR), održan je ispred parka Lafayette, samo nekoliko sati prije nego što se Netanjahu trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Bijeloj kući.

Demonstranti su oštro osudili posjetu izraelskog lidera kao "mrlju" na američkoj vanjskoj politici. Mnogi su držali transparente na kojima se spominjao nalog za hapšenje koji je izdao Međunarodni krivični sud (ICC) sa sjedištem u Hagu za Netanjahuom zbog optužbi za ratne zločine u Gazi.

- Ovo nije diplomatska posjeta. Ovo je sramota. Svako rukovanje, svaki dogovor, svako fotografiranje (s Netanjahuom) s američkim liderima mrlja ruke svih Amerikanaca krvlju djece iz Gaze - rekao je Robert McCaw, direktor Vladinih poslova u CAIR-u.

"Ključni trenutak"

- Ovaj trenutak je ključan - rekao je Osama Abu Irshaid, izvršni direktor AMP-a i dodao: "Amerika nije neutralna strana. Tramp nije posrednik. Tramp je partner u ovom genocidu. Mora se natjerati da okonča ovaj genocid, kao što mora prisiliti Netanjahua da okonča ovaj genocid."

Abu Irshaid je pozvao Trampa da "javno i nedvosmisleno zahtijeva" trajni i bezuvjetni prekid vatre od Netanjahua i da okonča ono što je opisao kao "nejasnu diplomatiju i polovične mjere".

Rastući jaz

Suosnivačica CODEPINK-a, Medea Benjamin, naglasila je rastući jaz između američkih političara i javnog mnjenja.

- Prilično je nevjerovatno da, uprkos vodećim medijima, većina američkog naroda sada ne podržava Izrael - dodala je.

- To su sve starosne grupe, to su republikanci, demokrate, nezavisni, to su crnci, to su bijelci, to su sve demografske grupe u Sjedinjenim Državama. Ne žele nastaviti slati novac i bombe Izraelu - rekla je.

Protestu se pridružio i rabin Dovid Feldman, koji se usprotivio optužbama da je kritika Izraela antisemitska.

- Ovdje se ne radi o antisemitizmu. Ovo se odnosi na zločine koji se događaju. Benjamin Netanjahu je ratni zločinac kojeg traži Međunarodni sud - rekao je i zaključio: "Judaizam i cionizam nisu isti. Judaizam je religija, dok je cionizam čisto politički pokret."