Hamas postavio novu zasjedu izraelskim vojnicima: Najmanje petero mrtvih, 14 teško ranjeno

Hamas je postavio zasjedu na sjeveru Gaze, prema navodima izraelskih medija, a u njoj je ubijeno najmanje pet izraelskih vojnika, dok je 14 ranjeno, od kojih su neki zadobili teške, po život opasne povrede.

Detaljno osmišljeno

Neki od ubijenih vojnika su, kako se navodi, izgorjeli do smrti tokom napada. Operacija je imala zapanjujuću sličnost sa prethodnom zasjedom 24. juna, kada je ubijeno sedam izraelskih vojnika nakon što su borci Hamasa ciljali oklopnu inžinjersku jedinicu.

Benjamin Netanjahu (Netanyahu) je ove vijesti primio samo nekoliko trenutaka prije sastanka s Donaldom Trampom (Trump). Riječ je o složenoj, pažljivo isplaniranoj zasjedi koja je precizno ciljala izraelske trupe.

U prethodnom napadu, borci iz Brigade al-Qassam, vojnog krila Hamasa, navodno su upotrijebili eksplozivnu napravu sa oblikovanim nabojem (EFP), koju su ubacili kroz otvor na izraelskom oklopnom transporteru Puma. Eksplozija je uništila vozilo i izazvala požar koji je bjesnio sve dok transporter nije izvučen s bojišta i prebačen na sigurno izvan Gaze.