Hamas postavio novu zasjedu izraelskim vojnicima: Najmanje petero mrtvih, 14 teško ranjeno

Hamas je postavio zasjedu na sjeveru Gaze, prema navodima izraelskih medija, a u njoj je ubijeno najmanje pet izraelskih vojnika, dok je 14 ranjeno, od kojih su neki zadobili teške, po život opasne povrede.
Detaljno osmišljeno
Neki od ubijenih vojnika su, kako se navodi, izgorjeli do smrti tokom napada. Operacija je imala zapanjujuću sličnost sa prethodnom zasjedom 24. juna, kada je ubijeno sedam izraelskih vojnika nakon što su borci Hamasa ciljali oklopnu inžinjersku jedinicu.
Benjamin Netanjahu (Netanyahu) je ove vijesti primio samo nekoliko trenutaka prije sastanka s Donaldom Trampom (Trump). Riječ je o složenoj, pažljivo isplaniranoj zasjedi koja je precizno ciljala izraelske trupe.
U prethodnom napadu, borci iz Brigade al-Qassam, vojnog krila Hamasa, navodno su upotrijebili eksplozivnu napravu sa oblikovanim nabojem (EFP), koju su ubacili kroz otvor na izraelskom oklopnom transporteru Puma. Eksplozija je uništila vozilo i izazvala požar koji je bjesnio sve dok transporter nije izvučen s bojišta i prebačen na sigurno izvan Gaze.
Ogromni gubici
Nakon zasjede u ponedjeljak, ranjeni izraelski vojnici evakuisani su u najmanje pet različitih bolnica širom Izraela, što ukazuje na razmjere i težinu gubitaka. Situacija je ostala napeta, a izraelski ratni avioni su nastavili s intenzivnim zračnim napadima u tom području nakon napada.
Izraelska vojska još nije izdala zvaničnu izjavu o događajima u Beit Hanounu; međutim, izraelski mediji počeli su sastavljati detalje zasjede na osnovu izvještaja s terena.
Prema tim izvještajima, napad je počeo kada je jedinica Hamasa detonirala improviziranu eksplozivnu napravu (IED), ciljajući izraelsko oklopno vozilo koje je patroliralo tim područjem. Ubrzo su izraelski spasioci poslani da evakuiraju ranjene, ali kada su stigla dodatna vojna vozila, i ona su bila izložena odvojenim napadima.
Navodi se da su ukupno četiri improvizirane eksplozivne naprave detonirane u nizu — prva je pogodila početno oklopno vozilo, a zatim su uslijedile dvije eksplozije koje su pogodile dolazeće spasilačke timove. Pred kraj zasjede, borci Hamasa otvorili su vatru, nanijevši dodatne gubitke.
Kasnije u utorak, izraelska vojna komanda saopćila je da je pet izraelskih vojnika, uključujući dva oficira, ubijeno u onome što je okarakterisano kao napad pored puta eksplozivnom napravom. Još 14 vojnika je ranjeno, od čega su dvojica u teškom stanju. Izraelska vojska tvrdi da su se u trenutku napada vojnici kretali pješice, a ne u vozilima.