Netanjahu uručio Trampu pismo nominacije za Nobelovu nagradu dok traju razgovori o iseljenju Palestinaca

U Bijeloj kući jučer je održan sastanak između američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) na kojem se, između ostalog, razgovaralo o prekidu vatre u Gazi, odnosima s Iranom i mogućoj relokaciji palestinskog stanovništva iz Pojasa Gaze.

Perspektivnija budućnost

Izraelski premijer je u uvodu razgovora naglasio da Izrael i SAD, zajedno s određenim drugim državama, trenutno razmatraju opcije za preseljenje Palestinaca iz Gaze u susjedne zemlje. Kako je rekao, cilj je ponuditi tim ljudima "perspektivniju budućnost". Pritom je naglasio da oni koji žele ostati mogu to učiniti, ali da bi onima koji žele napustiti Gazu trebalo omogućiti da to i ostvare.

- Čini mi se da smo blizu postizanja dogovora s nekoliko zemalja - izjavio je Netanjahu, no nije precizirao o kojim se državama radi.

Predsjednik Tramp je potvrdio da Vašington već vodi razgovore na ovu temu, uz opasku da postoji dobra volja i otvorenost za saradnju.

Također je otkrio da su u toku pripreme za direktne razgovore s iranskim zvaničnicima koji bi, prema njegovim riječima, trebali biti održani već naredne sedmice. Podsjetio je da je Iran pretrpio ozbiljne gubitke u nedavnim sukobima, ali i istakao spremnost SAD da, u prikladnom trenutku, razmotri ukidanje sankcija prema Teheranu.

Posrednički pregovori

Paralelno s ovim susretom u Vašingtonu, u glavnom gradu Katara – Dohi – traju posrednički pregovori između Izraela i Hamasa o prekidu vatre i razmjeni talaca. Netanjahu je izrazio nadu da bi njegovi razgovori s Trampom mogli pozitivno utjecati na proces koji se vodi u Kataru.

Iz palestinskih izvora navodi se da je ključna prepreka izraelsko odbijanje da osigura nesmetan i siguran ulaz humanitarne pomoći u opkoljenu Gazu. Drugi dan katarskih pregovora, koji se odvijaju u neizravnom formatu, nastavljen je bez većih pomaka.

Posebnu pažnju izazvao je potez izraelskog premijera koji je tokom večere predsjedniku Trampu uručio pismo s nominacijom za Nobelovu nagradu za mir. Kako je kazao, to je priznanje za Trampov angažman u mirovnim procesima, uključujući i trenutne pokušaje okončanja rata u Gazi.

Prema američkom prijedlogu, planira se postepeno oslobađanje talaca, povlačenje izraelske vojske iz pojedinih dijelova Gaze, te pokretanje završnih mirovnih pregovora. Tramp je poručio da će biti "vrlo odlučan" kada je u pitanju postizanje dogovora o Gazi, dodavši da i sam Netanjahu, kako kaže, želi kraj rata.