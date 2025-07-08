Administracija američkog predsjednika ukinula sankcije bivšem ogranku Al-Kaide

Administracija predsjednika SAD ukinula je grupi Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) oznaku terorističke organizacije, dok se poduzimaju koraci ka ukidanju sankcija Sirija u cilju obnove zemlje nakon građanskog rata koji je godinama razarao zemlju.

U decembru su islamistički pobunjenici predvođeni HTS-om u munjevitoj ofanzivi svrgnuli bivšeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada (Bashar al-Assad). Tadašnji lider HTS-a Ahmed al-Sharaa postao je predsjednik Sirije i poručio da želi graditi inkluzivnu i demokratsku Siriju.

HTS je ranije bio poznat kao Front al-Nusra, ogranak Al-Kaide u Siriji, sve dok 2016. godine nije prekinuo veze s tom terorističkom mrežom.

U maju se Šaraa sastao s Donaldom Trampom (Trump) u Rijadu, gdje je američki predsjednik iz Republikanske stranke, u velikom zaokretu politike, iznenada najavio ukidanje američkih sankcija Siriji, što je dovelo do značajnog ublažavanja američkih mjera.

- Ova odluka o ukidanju oznake strane terorističke organizacije (FTO) važan je korak u ispunjenju vizije predsjednika Trampa o stabilnoj, ujedinjenoj i mirnoj Siriji - izjavio je državni sekretar Marko Rubijo (Marco Rubio), dodajući da odluka stupa na snagu u utorak.

Prošle sedmice, Tramp je potpisao izvršnu uredbu kojom se okončava američki program sankcija protiv Sirije, potez kojim se nastoji okončati izolacija zemlje od međunarodnog finansijskog sistema.

Ministarstvo vanjskih poslova Sirije izjavilo je za Reuters da je ukidanje sankcija HTS-u "pozitivan korak ka ispravljanju ranije pogrešnog kursa koji je onemogućavao konstruktivno angažovanje".

U pisanom saopćenju navodi se da Sirija polaže nade da će ovaj potez "doprinositi ukidanju preostalih ograničenja koja i dalje utiču na sirijske institucije i zvaničnike, te otvoriti vrata racionalnijem pristupu međunarodnoj saradnji koji se temelji na suverenitetu".

Ministarstvo je također saopćilo da Sharaa planira prisustvovati predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru. Vijeće sigurnosti UN-a i dalje ima na snazi sankcije i protiv HTS-a i protiv samog Šaraa, čije ukidanje zahtijeva odluku Vijeća.