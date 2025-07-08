U izraelskim napadima na Gazu ubijeno najmanje 13 Palestinaca

Najmanje 13 Palestinaca je ubijeno, a desetine povrijeđene u utorak u novim izraelskim napadima na Pojas Gaze, izvijestili su zvaničnici, izvori i palestinska novinska agencija Vafa (Wafa).

Četvero Palestinaca, uključujući i bebu, ubijeno je kada je izraelski avion pogodio kuću u naselju Tel al-Hava (Tel al-Hawa), jugozapadno od grada Gaze, saopštila je bolnica Al- Šifa (Al-Shifa).

U međuvremenu, baptistička bolnica Al-Ahli izvijestila je da je dvoje Palestinaca ubijeno, a mnogo povrijeđeni u još jednom izraelskom napadu usmjerenom na kuću u naselju Al-Tufah (Al-Tuffah), istočno od grada Gaze.

Više civila je povrijeđeno nakon izraelskog napada na školu Abu Helo, u kojoj su smješteni raseljeni Palestinci u izbjegličkom kampu Bureij u centralnoj Gazi, što je izazvalo paniku među raseljenim porodicama, rekao je medicinski izvor u bolnici Al-Avda (Al-Awda).

U međuvremenu, bolnica Al-Aksa primila je još jedno tijelo i nekoliko povrijeđenih Palestinaca nakon izraelskog zračnog napada usmjerenog na sobu na krovu kuće u centru Deir al-Balaha.

Nemilosrdno bombardovanje

Bolnica Naser (Nasser) u Kan Junisu (Khan Younisu) također je primila tijela dvije osobe koje su bile meta izraelskog drona na zapadnom putu Kan Junis- Rafah, u južnom Pojasu Gaze.

U drugom napadu, četiri člana porodice su ubijena, a drugi su povrijeđeni u napadu koji je ciljao šator u kojem su se nalazile raseljene osobe u području Al- Mavasi (Al-Mawasi), Kan Junis.

Izraelska vojska je od oktobra 2023. u Gazi ubila više od 57.500 Palestinaca, većinom žena i djece. Nemilosrdno bombardovanje uništilo je enklavu i dovelo do nestašice hrane i širenja bolesti.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp sastao se u ponedjeljak u Bijeloj kući s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, dok izraelski zvaničnici nastavljaju angažman s Hamasom s ciljem osiguranja prekida vatre u Gazi i sporazuma o oslobađanju talaca u Dohi, glavnom gradu Katara.