Tramp namjerava nastaviti isporučivati oružje Ukrajini

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je novinarima u ponedjeljak da namjerava nastaviti isporučivati ​​oružje Ukrajini uprkos nedavno objavljenom djelimičnom prekidu isporuka.

- Poslat ćemo još oružja. Moramo. Moraju se moći braniti. Jako su teško pogođeni - naveo je.

Prošlog je utorka objavljeno je da su Sjedinjene Države zaustavile isporuku dijela već obećanog oružja Ukrajini, uključujući protuzračne rakete.

Američko ministarstvo odbrane pojasnilo je da prekid nije bio specifičan za Ukrajinu, te da SAD preispituju vlastite sposobnosti i da su zaustavile pomoć i drugim zemljama.

Ukrajina se brani od ruske invazije punog obima više od tri godine. Ruska vojska sedmicama pokušava nadvladati protuzračnu odbranu susjedne zemlje.