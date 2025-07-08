Dječak iz Gaze izgubio nogu u izraelskom napadu dok je pokušavao donijeti pomoć porodici

Desetogodišnji Muhamed Omar Selim Muslih ranjen je u izraelskom napadu dok je s ocem pokušavao doći do humanitarne pomoći u Pojasu Gaze, javlja Anadolija.

Dječak je ranjen na koridoru Necarim (Netzarim), nakon čega mu je, zbog povreda od gelera, amputirana noga.

Muslih je jedan od stotina djece u Gazi koja su u izraelskim napadima ostala bez udova. Muhammed sada živi s porodicom u šatoru postavljenom u kampusu Islamskog univerziteta u Gazi.

Izraelska vojska je od oktobra 2023. godine ubila više od 57.500 Palestinaca u Gazi, većinom žene i djecu. Nemilosrdno bombardovanje razorilo je cijeli pojas, izazvalo nestašicu hrane i širenje bolesti.

Američki predsjednik Donald Tramp sastao se s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Bijeloj kući u ponedjeljak, dok izraelski zvaničnici nastavljaju pregovore s Hamasom u Dohi, glavnom gradu Katara, s ciljem postizanja dogovora o prekidu vatre i razmjeni talaca.