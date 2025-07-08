Počinje suđenje muškarcu koji je prošle godine ranio premijera Slovačke

Premijer Slovačke Robert Fico je prošle godine ranjen, a danas počinje suđenje izvršiocu tog napada.

Juraj Cintula (72) optužen je za terorizam zbog napada na premijera. Suočava se s doživotnom kaznom zatvora ako ga Specijalizirani krivični sud proglasi krivim.

Napadač, bivši rudarski radnik, klesar, zaštitar, ali i autor poezije i proze te javni aktivista, rekao je istražiteljima da je pucao na Fica da ga povrijedi, ali ne i ubije, zbog, kako je rekao, neslaganja s premijerovom politikom o Ukrajini, medijima i kulturi.

Fico se prethodno sukobljavao sa slovačkim partnerima u Evropskoj uniji i NATO-u zbog svog protivljenja pružanju vojne pomoći Ukrajini i svojih napora da održi radne odnose s Rusijom.

Također je progurao reforme krivičnog zakona i medija za koje kritičari kažu da potkopavaju demokratiju te je, ponavljajući izjave premijera Viktora Orbana iz susjedne Mađarske, obećao da će izgraditi "branu protiv liberalizma" kroz ustavne reforme.

Fico je optužio napadača da je opozicioni aktivista i optužio opoziciju da podstiče mržnju. Glavne opozicione stranke negirale su bilo kakvu vezu s napadačem.

Fico je rekao da je oprostio napadaču i da ne namjerava prisustvovati suđenju osim ako ne bude pozvan da svjedoči.

Osumnjičeni je ispalio pet hitaca iz pištolja s udaljenosti od 1,2 metra dok je premijer pozdravljao građane u gradu Hand.

Fico je pogođen četiri puta, uključujući i u abdomen, te je podvrgnut hitnoj operaciji nakon napada.