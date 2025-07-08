Požar kod Marseja zatvorio aerodrom: Vlasti pozvale građane da ostanu u kućama

Veliki požar koji se širi u blizini Marseja, primorao je lokalne vlasti da zatvore četvrti najprometniji aerodrom Eks Marsej Provans (Aix-Marseille Provence), prenosi The Guardian.

Letovi su obustavljeni još od podneva, a prema navodima Guardiana, putnici su obaviještenio otkazivanju i preusmjeravanju letova prema drugim francuskim gradovima.

Lokalne vlasti upozorile su stanovnike da se radi o "brzom i opasnom" požaru te su pozvale građane da ostanu u svojim domovima i izbjegavaju izlazak na ulice. Vatrogasne službe aktivirane su na terenu.

Požari poput ovih sve su češći u južnim dijelovima Francuske, usljed sve izražajnijih klimatskih promjena, navodi Guardian. Tokom poteklih ljetnih mjeseci, francuske regije uz Sredozemno more više puta su se suočavale s evakuacijama i velikim materijalnim štetama.