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OBUSTAVA LETOVA

Požar kod Marseja zatvorio aerodrom: Vlasti pozvale građane da ostanu u kućama

The Guardian: Vatrena stihija prisilila obustavu letova na četvrtom najprometnijem aerodromu Francuskoj

Dim, plamen, evakuacije u Francuskoj. Screenshot

A. H. K.

8.7.2025

Veliki požar koji se širi u blizini Marseja, primorao je lokalne vlasti da zatvore četvrti najprometniji aerodrom Eks Marsej Provans (Aix-Marseille Provence), prenosi The Guardian.

Letovi su obustavljeni još od podneva, a prema navodima Guardiana, putnici su obaviještenio otkazivanju i preusmjeravanju letova prema drugim francuskim gradovima. 

Lokalne vlasti upozorile su stanovnike da se radi o "brzom i opasnom" požaru te su pozvale građane da ostanu u svojim domovima i izbjegavaju izlazak na ulice. Vatrogasne službe aktivirane su na terenu. 

Požari poput ovih sve su češći u južnim dijelovima Francuske, usljed sve izražajnijih klimatskih promjena, navodi Guardian. Tokom poteklih ljetnih mjeseci, francuske regije uz Sredozemno more više puta su se suočavale s evakuacijama i velikim materijalnim štetama.

# AERODROM
# FRANCUSKA
# MARSEJ
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