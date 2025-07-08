Atentator na slovačkog premijera pred sudom: "Pucao sam nisko, nisam ga htio ubiti"

U Specijaliziranom krivičnom sudu u slovačkom gradu Banska Bistrica počelo je suđenje Juraju Cintuli (72), atentatoru koji je u maju prošle godine pucao na slovačkog premijera Roberta Fica.

Cintula je, prilikom dolaska u sudnicu u lisicama, kritikovao Fica uzvikujući: "Živjela slobodna kultura! Živjela demokratija!" Potvrdio je da je pucao, ali tvrdi da mu namjera nije bila da premijera ubije.

Na pitanje novinara zašto je to učinio, odgovorio je: "Zato što je ugušio kulturu."

Tužilaštvo odbilo nagodbu

Tužiteljica Katarina Habčakova izjavila je kako je odbila Cintulin prijedlog za nagodbu kojom bi pristao na kaznu od 12 godina zatvora. Navela je da je Cintula pokušao trajno spriječiti Fica u obavljanju funkcije premijera, čime je ugrozio rad vlade.

Iako Cintula priznaje da je pucao, odbacuje optužbe za terorizam. Njegov advokat je pred sudom rekao da se ne može svaki napad na zvaničnika kvalifikovati kao terorizam, jer je "Cintula djelovao isključivo protiv Fica".

"Pretpostavio sam da će preživjeti"

Cintula, inače penzionisani rudar, kamenorezac, pisac i aktivista, tokom istrage je izjavio da je na Fica pucao da ga rani, ali ne i da ga ubije, zbog neslaganja s njegovim stavovima o Ukrajini, medijima i kulturi.

- Pucao sam nisko. Nisam ga htio ubiti. Pretpostavio sam da će preživjeti, ali rizik da ću ga ubiti bio je prisutan - navodi se u njegovom iskazu koji je pročitan u sudnici.

Napad se dogodio u maju 2023. godine kada je Cintula, s udaljenosti od 1,2 metra, ispalio pet hitaca iz pištolja dok je Fico pozdravljao okupljene građane u gradu Handlova. Premijer je pogođen četiri puta – u stomak, ruku i nogu – i teško ranjen.

Politička previranja

Pucnjava je dodatno zaoštrila političku klimu u Slovačkoj. Fico, koji se treći put vratio na vlast 2023. godine, optužio je liberalnu opoziciju za stvaranje "klime mržnje" koja je, prema njegovim riječima, dovela do atentata.

Protivnici odbacuju bilo kakvu povezanost s Cintulom ili poticanje na nasilje. Fico se više puta sukobio s partnerima iz EU i NATO-a, naročito zbog stava o Ukrajini i bliskih odnosa s Moskvom. Njegove promjene u zakonodavstvu i medijima izazvale su masovne proteste, koje je opisao kao pokušaj državnog udara.

Fico je izjavio da je Cintuli oprostio i da neće prisustvovati suđenju. Sud će razmatrati njegov raniji iskaz, a nastavak suđenja očekuje se kasnije ove godine.