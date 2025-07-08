Haos u Italiji: Muškarac poginuo na aerodromu u Bergamu, sumnja se na samoubistvo

Novi detalji izašli su na vidjelo nakon tragične nesreće u italijanskom aerodromu u Bergamu, gdje je muškarac poginuo nakon što ga je usisao motor aviona koji se pripremao za polijetanje. Prema informacijama iz italijanskih izvora, riječ je o samoubistvu.
Nesreća su zvanično potvrdili i na društvenim mrežama, navodeći kako su svi letovi bili obustavljeni u 10:20 sati zbog – problema koji se dogodio na taksi-stazi.
– Uzroci nesreće trenutno su predmet istrage nadležnih službi – poručio je glasnogovornik kompanije SACBO, koja upravlja aerodromom.
Italijanski portal Bergamonews, pozivajući se na izvore iz zračne luke, objavio je da muškarac nije bio putnik niti član osoblja. Prema dostupnim informacijama, vozio je u suprotnom smjeru oko kružnog toka u blizini terminala, nakon čega je ostavio automobil i potrčao prema pisti. Policajci su ga pokušali zaustaviti, ali je uspio proći sigurnosne barijere i baciti se u motor aviona – čime je, kako se navodi, počinio samoubistvo.
Avion u trenutku nesreće bio je Airbus A319, u vlasništvu španske niskotarifne aviokompanije Volotea, a trebao je letjeti prema Asturiasu u Španiji. Kretao se manje od dvije minute kada je došlo do tragedije. Letovi su bili obustavljeni oko sat i po, a normalizacija saobraćaja uslijedila je oko podneva po lokalnom vremenu.