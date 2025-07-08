Haos u Italiji: Muškarac poginuo na aerodromu u Bergamu, sumnja se na samoubistvo

Novi detalji izašli su na vidjelo nakon tragične nesreće u italijanskom aerodromu u Bergamu, gdje je muškarac poginuo nakon što ga je usisao motor aviona koji se pripremao za polijetanje. Prema informacijama iz italijanskih izvora, riječ je o samoubistvu.

Nesreća su zvanično potvrdili i na društvenim mrežama, navodeći kako su svi letovi bili obustavljeni u 10:20 sati zbog – problema koji se dogodio na taksi-stazi.

– Uzroci nesreće trenutno su predmet istrage nadležnih službi – poručio je glasnogovornik kompanije SACBO, koja upravlja aerodromom.